馬頭圍邨車禍｜死者丈夫兒子忍痛檢遺物　中電司機涉危駕致死被捕

土瓜灣馬頭圍邨今午（9日）發生1死6傷奪命車禍。一輛中電電動私家車，在馬頭圍邨停車場內，懷疑先撞到兩名途人，再撞及另外兩部車。一名姓謝（55歲）捱撞女途人重創送院不治；另一名女途人、電動車男司機和其車上4名乘客受輕傷送院。



警方表示，經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」，拘捕中電電動車的姓李（62歲）男司機，他正被扣查；初步相信他駛至停車場入口時，逆線行駛並失控。據了解，死者亦居於馬頭圍邨，其丈夫和兒子事後趕抵現場，忍痛檢回死者的手袋遺物，其後趕往醫院。中電早前回覆指，已派員到醫院跟進及慰問家屬，會提供適切協助。



馬頭圍邨有私家車撞到途人後，再撞上另外兩部車，造成一死多人受傷，死者兒子（右一）和丈夫（左二）到場檢回死者的手袋遺物。（羅日昇攝）

事發在今午約3時35分，現場消息稱，中電電動車沿成德街右轉入邨內時，撞到閘口欄杆，疑誤由出口逆線駛入，先撞到兩名途人，再連撞兩輛停泊於車位的私家車及客貨車。中電車上姓李（62歲）男司機、其車上3男1女乘客（46至58歲）及兩名女途人（55歲、62歲），合共7人分別送往廣華醫院及伊利沙伯醫院。其中一名姓謝（55歲）女途人被送往廣華醫院搶救後，下午4時07分證實死亡；其餘人等輕傷。

西九龍總區交通部特別調查隊已接手跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661-9000與調查人員聯絡。

馬頭圍邨有中電電動私家車撞到途人後，再撞上另兩車，造成1死多人傷。電動車司機被捕帶上警車。（羅日昇攝）

現場所見，意外涉及一輛白色「純電動、零排放」中電電動私家車、一輛黑色私家車及一輛客貨車，其中電動車車頭嚴重損毀，右邊車身凹陷；黑色私家車更全車嚴重損毀，車頭和車尾均變形，儼如廢鐵。

中華電力有限公司（中華電力）回覆查詢時表示，對於馬頭圍邨停車場發生的交通意外有途人不幸身故，表示深切哀痛，並向家屬致以最深切的慰問。

馬頭圍邨有中電電動私家車撞到途人後，再撞上另外兩輛私家車及客貨車。其中一部涉事私家車全車嚴重損毀。（羅日昇攝）

中華電力續指，中華電力一輛私家車，在馬頭圍邨停車場出入口位置發生意外。事後中華電力已即時派員到醫院了解及跟進情況，並慰問家屬；中華電力會為他們提供適切協助。對於今次意外原因，中華電力會全面配合警方調查。

翻查資料，中電在1984年首次為車隊引入電動車，其後亦多次引入不同款式的油電混合車輛或純電動車，供員工外勤及日常運作使用，以節省燃料費用及紓緩路面空氣污染。中電月前曾表示，截至今年4月底，中電的小型車種（如房車Saloon及休旅車SUV）逾八成已轉用電動車。

