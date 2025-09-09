馬頭圍邨車禍｜中電：深切哀痛　派員慰問家屬　全面配合警方調查

土瓜灣馬頭圍邨停車場今午（9日）發生1死5傷奪命車禍。一輛中電電動私家車連撞兩途人及兩部車，一名捱撞女途人重創送院不治；另5人受輕傷。中華電力有限公司（中華電力）回覆查詢時表示，對於馬頭圍邨停車場發生的交通意外有途人不幸身故，表示深切哀痛，並向家屬致以最深切的慰問。



中華電力續指，中華電力一輛私家車，在馬頭圍邨停車場出入口位置發生意外。事後中華電力已即時派員到醫院了解及跟進情況，並慰問家屬；中華電力會為他們提供適切協助。對於今次意外原因，中華電力會全面配合警方調查。



馬頭圍邨有私家車撞到途人後，再撞上另外兩部車，造成一死多人受傷，死者兒子（右一）和丈夫（左二）到場檢回死者遺物。（羅日昇攝）

事發在今午約3時35分，現場消息稱，中電電動車轉入馬道圍邨內時，疑誤由出口逆線駛入，先撞到兩名途人，再連撞兩輛停泊於車位的私家車及客貨車。中電車上司機報稱不適，連同3名受傷乘客、兩名受傷途人，合共6人分別送往廣華醫院及伊利沙伯醫院。其中一名女子送往廣華醫院搶救後，證實死亡；其餘人等輕傷。死者兒子和丈夫事後趕抵現場，檢回死者遺物，其後再趕往醫院。警方正調查意外原因。

現場所見，意外涉及一輛白色「純電動、零排放」中電電動私家車、一輛黑色私家車及一輛客貨車，其中電動車車頭嚴重損毀，右邊車身凹陷；黑色私家車更全車嚴重損毀，車頭和車尾均變形，儼如廢鐵。

馬頭圍邨有中電電動私家車撞到途人後，再撞上另外兩輛私家車及客貨車。其中一部涉事私家車全車嚴重損毀。（羅日昇攝）

翻查資料，中電在1984年首次為車隊引入電動車，其後亦多次引入不同款式的油電混合車輛或純電動車，供員工外勤及日常運作使用，以節省燃料費用及紓緩路面空氣污染。中電月前曾表示，截至今年4月底，中電的小型車種（如房車Saloon及休旅車SUV）逾八成已轉用電動車。

馬頭圍邨有中電電動私家車撞到途人後，再撞上另兩車，造成1死多人傷。電動車司機被帶上警車。（羅日昇攝）

