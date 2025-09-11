O記冚旺角製毒工場拘2男女　揭專製依托咪酯煙彈供區內賭場毒窟

有組織罪案及三合會調查科（O記）根據線報及經深入調查後，昨日（10日）搗破旺角區一個懷疑由本地三合會操控的懷疑製毒工場。該工場設於一劏房單位，懷疑專門製造含有依托咪酯（前稱太空油）的煙彈，並向區內多個非法賭場及毒窟供應毒品。



行動中，人員拘捕一名姓李（50歲）本地男子及一名姓張（47歲）本地女子，兩人已被控各一項「販運危險藥物」罪及各一項「製造危險藥物」罪，案件明日（12日）在西九龍裁判法院提堂。



有組織罪案及三合會調查科昨日（10日）在旺角搗破一個懷疑由本地三合會操控的懷疑製毒工場，檢獲含有液態依托咪酯煙彈等毒品，總市值共約8.9萬元。（警方提供）

警方表示，昨日發現涉案兩名男女離開旺角一劏房單位，形跡可疑，上前截查後，在該男子身上檢獲19粒懷疑含有液態依托咪酯的煙彈。人員再在該單位，檢獲約199克懷疑依托咪酯粉末、84粒懷疑含有液態依托咪酯的煙彈及大量懷疑毒品包裝工具，檢獲毒品總市值共約8.9萬元。

人員以涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」，拘捕及起訴一名姓李（50歲）本地男子及一名姓張（47歲）本地女子。（警方提供）

警方強調，打擊三合會活動及其收入來源是警務處處長首要行動目標之一。警方將繼續以情報主導的方式，打擊三合會活動及罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運及非法製造有關毒品，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。在違反《危險藥物條例》的情況下管有和服用這些毒品，則最高可被判監禁7年及罰款100萬元。警方呼籲市民切勿以身試法。