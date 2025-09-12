涉盜朋友同事信用卡　網購$10萬香水、護膚、保健品　31歲男落網

警方破獲一宗盜用信用卡騙案。一名男子涉盜取朋友或同事的信用卡，再於3個網上購物平台，分別訂購10.3萬元的訂單，並指示送貨至不同地址的後樓梯。



網購平台及後收到信用卡持有人於交易後止付，但由於貨品已被寄出，相關平台仍因此蒙受損失，因此報案。警方調查後，在青衣拘捕一名31歲本地男子，並於其家中檢獲過百件香水、保健品及護膚品。



案件涉及3個網上購物平台，涉及超過200件香水、保健品及護膚品，價值共約10萬3千元。（警方提供）

警方於今年7月至8月期間，接獲網上購物平台負責人報案，指懷疑有人利用盜取的信用卡資料，下單購買香水、保健品及護膚品。案件涉及3個網上購物平台，共8張訂單，涉及超過200件貨品，價值共約10.3萬元。雖然部分信用卡持有人於交易後止付，但由於貨品已被寄出，相關平台仍因此蒙受損失，遂報警求助。

經葵青警區重案組第二隊深入調查，發現疑犯為掩飾身份，報上不同送貨地址，並指示派貨員將貨品放置於大廈後樓梯等位置，以避開追查。人員最終鎖定一名男子，懷疑與案件有關。

行動中，人員檢獲部涉案的電腦及10部手提電話。（警方提供）

警員於昨日（11日）展開拘捕行動，在青衣區一住宅單位內拘捕該名31歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。行動中，人員檢獲部分涉案貨品，包括33件香水及保健品、96件護膚品，以及懷疑涉案的電腦及10部手提電話。被捕人現正被扣留調查。

初步調查顯示，有關信用卡資料懷疑來自被捕人的朋友或同事。警方正循相關方向追查，並會繼續聯絡網上購物平台及受害人，以跟進案件涉及的資料外洩源頭及規模。

警方重申，根據《盜竊罪條例》第210章第17條，任何人如以欺騙手段取得財產，一經定罪，最高可被判處監禁10年。