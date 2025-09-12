用無線裝置干擾遊戲機　盜冒險樂園$2萬Pokémon卡　4青年男女被捕

Pokémon寶可夢卡深受追捧，炒賣熾熱。有青年覷準「商機」，聯群結隊在連鎖室內遊樂場「冒險樂園」使用無線裝置干擾器，使遊戲機在未投入遊戲代幣或進行遊戲下，吐出獎品遊戲卡，然後轉售圖利。



據知，涉案遊戲機為Pokémon MEZASTAR，有冒險樂園職員發現遊戲機紀錄與收入不符，因而起疑報警。警方接報後鎖定涉案團伙，拘捕4名僅16至19歲的青年男女，涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」及「盜竊」。調查顯示，他們在短短6日內，在全港多區共6間分店，共盜走700張、總值約2萬元的Pokémon卡。



有團伙在連鎖室內遊樂場「冒險樂園」使用無線裝置干擾器，盜走價值2萬元的Pokémon遊戲卡。（王譯揚攝）

無線裝置干擾遊戲機 免投幣免玩即吐Pokémon卡

警方於今年9月初，接獲一間本地連鎖室內遊樂場報案，指有犯罪團伙於港九新界各區多間分店，懷疑使用無線裝置，針對干擾某一款遊戲機，令遊戲機在即使未投入遊戲代幣或進行遊戲下，仍然會不斷吐出獎品遊戲卡。

消息指，有關干擾器在網上平台購買，售價可低至20元，不用裝設在遊戲機上，僅需放近機器或入代幣的位置，遊戲機便會受到干擾，誤以為完成一個遊戲回合。

犯罪團伙於9月4日至9日短短6天內，已於全港6間分別位於荃灣、葵涌、旺角及灣仔的分店，合共9次犯案，在非法干擾遊戲機，盜取超過700張遊戲卡。（王譯揚攝）

6日內6間分店犯案9次 共盜700張遊戲卡轉售圖利

調查顯示，團伙於9月4日至9日短短6天內，已於該個連鎖室內遊樂場6間分別位於荃灣、葵涌、旺角及灣仔的分店，合共9次犯案，非法干擾遊戲機，盜取超過700張遊戲卡，並轉售圖利，相關被盜取的遊戲卡總值超過港幣2萬元。

警方經過深入調查及翻查大量閉路電視片段，鎖定4名疑犯，於9月11日至12日，分別在葵涌、長沙灣及香港仔，以「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」及「盜竊」罪，拘捕3男1女，年齡介乎16至19歲，報稱職業包括廚師、學生及無業，他們正被扣留調查。行動中，警方起回15張遊戲卡，並檢獲疑犯犯案時身穿衣物及手提電話。消息指，被捕人為Pokémon卡玩家，經朋友介紹認識。

行動中，警方檢獲15張遊戲卡、疑犯犯案時身穿衣物及手提電話。（王譯揚攝）

分工仔細有人「睇水」 落手干擾遊戲機可獲較多贓物

新界南總區重案組高級督察林雅思表示，犯罪集團分工仔細，有人從網上平台購買干擾器；一名主要成員會接近特定遊戲機，利用裝置干擾，令機器不斷吐出遊戲卡；有人則在遊戲機吐卡時「睇水」，留意有沒有職員走近。他們並會選擇在室內遊樂場人流較少的時間犯案，以減低被顧客發現的風險。同黨在成功盜取遊戲卡後會迅速離開，有關贓物事後會在網上轉售圖利。

據了解，遊戲卡售價會根據卡的稀有度及星星級數而決定，由幾十元至幾百元不等；案中遊戲機最多損失160張卡。同黨有時亦會獲分部分贓物作報酬，惟亦非平分，負責利用干擾器影響遊戲機的人，據悉會獲分較多贓物。

涉事遊戲機為Pokémon Mezastar，一局需15個遊戲代幣。（王譯揚攝）

Pokémon Mezastar每局需15個代幣 戰勝始獲遊戲卡

記者今日傍晚到荃灣廣場分店冒險樂園觀察，有家長正陪同小朋友玩涉事遊戲機「Pokémon Mezastar」，指一局索價15個代幣，不算便宜。

警方新界南總區重案組高級督察林雅思交代案件。（王譯揚攝）

林雅思指出，案中所有被捕人均為年輕人，最年輕僅16歲。警方提醒青少年，切勿以為使用科技裝置或產品盜取獎品是小事。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪最高可判監5年。而根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，「盜竊罪」一經定罪，最高可判囚10年。年輕人切勿心存僥倖，以身試法。

警方亦呼籲經營類似室內遊樂場的商戶加強保安措施，包括加裝監控設備，以及培訓員工早日識別可疑行為。如發現任何異常或懷疑干擾既情況，應立即報警處理，以免造成損失。