盜Pokémon卡｜MEZASTAR機投15幣獲1卡　家長嘆貴　六星炒價達$500

本港連鎖室內遊樂場「冒險樂園」獲專營權的寶可夢Pokémon MEZASTAR遊戲機深受追捧，炒賣風熾熱，有青少年涉使用無線裝置干擾器，使遊戲機在未投入遊戲代幣或進行遊戲下，吐出獎品遊戲卡，合共盜取700張總值2萬元的遊戲卡，平均每張價格約30元。



翻查遊戲規則，每次開局需要投入15個冒險樂園代幣，代幣價格2元一個，即30元一局，若大量購入代幣會有折扣。開局後便即會跌出一張隨機寶可夢卡，之後選擇進入「對戰（battle and catch）」或「快投（catch now）」，分別是擊倒野生寶可夢後捕捉，及不對戰下搜尋野生寶可夢。若與電腦抽出的寶可夢對戰成功或搜出心儀寶可夢，即可再投錢，有機率獲取該張寶可夢卡。有家長陪同兒子玩遊戲機時，亦指「好貴㗎玩呢一個（遊戲機）」，但若能贏得「靚卡」，轉手賣出可達百元。



不少深受年輕一輩喜愛的YouTuber，亦會抽卡拍片，有人介紹稀有的六星超級明星卡故勒頓，現時炒價達400至500元。記者於網上交易平台Carousell查看，則見有人以300元出售該卡。



有團伙在連鎖室內遊樂場「冒險樂園」使用無線裝置干擾器，盜走價值2萬元的Pokémon遊戲卡。（王譯揚攝）

涉事遊戲機為「Pokémon MEZASTAR」，根據遊戲機的官方網站，全港只有冒險樂園獲經營權。記者傍晚到荃灣廣場分店冒險樂園視察，機身標明「投入15幣可得卡盤一個」。代幣每個正價2元，不過每次購買代幣愈多愈平，例如最低100元60個、最高1,500元1,385個。

現場所見，有家長正陪同小朋友玩，指一局索價不便宜，「玩一舖要15個幣，都成20蚊，睇你點樣買（代幣），好貴㗎呢一個」，擊敗電腦對手後，便會吐出一張卡，若能獲得「靚卡」，炒價可達百元，「要贏到靚嘅先值錢」。

新界南總區刑事部聯同葵青警區，近日成功偵破9宗，發生於一間本地連鎖室內遊樂場旗下多間分店的「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」及「盜竊」案件，一連兩日（11日至12日）分別在葵涌、長沙灣及香港仔拘捕3男1女，年齡介乎16至19歲，報稱職業包括廚師、學生及無業。

今年9月初，警方接獲一間本地連鎖室內遊樂場報案，指有犯罪團伙於港九新界各區多間分店，懷疑使用無線裝置，針對干擾某一款遊戲機，令遊戲機在即使未投入遊戲代幣或進行遊戲下，仍然會不斷吐出獎品遊戲卡。消息指，有關干擾器在網上平台購買，不用裝置在遊戲機上，僅需靠近機器或入代幣的位置，遊戲機便會受到干擾，誤以為完成一個遊戲回合。

團伙一連6日（9月4日至9日），已於全港6間分別位於荃灣、葵涌、旺角及灣仔的分店，合共9次犯案，非法干擾遊戲機，盜取超過700張遊戲卡。（王譯揚攝）

調查顯示，團伙一連6日（9月4日至9日）於全港6間分別位於荃灣、葵涌、旺角及灣仔的分店，合共9次犯案，非法干擾遊戲機，盜取超過700張遊戲卡，並轉售圖利，相關被盜取的遊戲卡總值超過港幣2萬元。行動中，警方檢獲15張遊戲卡、犯案時身穿衣物及手提電話。

消息指，被捕人經朋友介紹認識，為Pokémon卡玩家。他們在成功盜取遊戲卡後會迅速離開，有關贓物事後會在網上轉售圖利。據了解，遊戲卡售價會根據卡的稀有度及星星級數而決定，由幾十元至幾百元不等。單一遊戲機最多損失160張卡，同黨亦會攤分部分贓物作報酬。

涉事遊戲機為Pokémon Mezastar，一局需15個遊戲代幣。（王譯揚攝）

警方新界南總區重案組高級督察林雅思指，案中所有被捕人均為年輕人，最年輕僅16歲。警方提醒青少年，切勿以為使用科技裝置或產品，盜取獎品為一件小事。根據第200章《刑事罪行條例》，「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪最高可判處監禁5年。而根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，「盜竊罪」一經定罪，最高可判監10年。年輕人切勿心存僥倖，以身試法。

警方亦呼籲經營類似室內遊樂場的商戶加強保安措施，包括加裝監控設備，以及培訓員工早日識別可疑行為。如發現任何異常或懷疑干擾既情況，應立即報警處理，以免造成損失。據了解，案件中職員發現遊戲機記錄與收入並不符，於是揭發事件。