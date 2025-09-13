採藥翁倒斃山坡｜兒子指父上山採藥止皮膚痕癢　疑撞樹跌倒失救死

昨日（12日）一名69歲男子被發現倒斃在八鄉清潭上灌溉水塘一處密林中，警方在其背囊內發現菌類及菇類植物，懷疑他為採集藥材上山。案件列作「屍體發現」，警方將安排為死者驗屍確定死因。《香港01》接觸到死者的兒子，他表示父親生前因皮膚痕癢，聽從長者朋友的建議，上山尋找中藥材敷用止痕，他懷疑父親撞到樹木跌倒後失救而死。



消防員將遺體抬落山。（翁鈺輝攝）

死者的兒子透露，其父親名為田錦國，今年初起手掌、腳掌皮膚痕癢，「應該係血問題，或者吸煙，叫佢驗血佢又唔驗」，之後父親聽到長者朋友說山上有中藥可以敷用止痕，遂上山採集藥材，但他亦不知具體是採集什麼藥材。

他續指，父親上山頻率不高，有時獨自上山，有時則與朋友同行，如皮膚不癢就不會上山採藥。他曾勸父親不要獨自上山，尤其是天氣炎熱時，但父親未有理會。據他所知，父親要採集的藥材多生長在路邊，部分在山上，採集難度不高亦不危險。

遺體有瘀青擦傷 疑意外跌倒後失救身亡

兒子續指，昨日也是收到妹妹通知，得悉父親在山上去世。警方相信其父親是跌倒受傷，並向他展示相關圖片，「佢眼角有瘀青，成個面腫哂，手臂都有擦傷」，但身體及衣服都很乾淨，而身旁有一棵樹，他懷疑父親是撞到樹木後失救身亡。

救援人員在死者的背囊內發現裝有菌類及菇類植物，相信死者採藥時遇事。（翁鈺輝攝）

他表示，父親於1976年由潮州來港，年青時曾任地盤工，身體尚算壯健，後來患有高血壓。他打算詢問警方在何處發現其父親的屍體，稍後將到現場做法事及拜祭。他表示父親的遺體要待法醫解剖後，以確定是否中毒。如果一切後事辦理妥當，將把骨灰帶回故鄉潮州安葬。

警方經調查後證實，死者為69歲姓田男子，相信他上山採藥期間出事。案件列作「屍體發現」，警方將安排為死者驗屍確定死因。

現場是清潭上灌溉水塘。（翁鈺輝攝）