31歲女攜逾萬支私煙抵港值$4.2萬　海關羅湖截獲　判囚6周兼罰款

海關人員昨日（12日）在羅湖管制站截查一名31歲抵港女旅客，在其攜帶的個人行李內檢獲10,381支未完稅香煙，估計市值約4.2萬元，應課稅值約3.4萬元。



該名旅客因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》被捕，今日（13日）在粉嶺裁判法院被判處監禁6星期及罰款1,500元。



海關檢獲10,381支未完稅香煙，估計市值約4.2萬元，應課稅值約3.4萬元。（海關提供)

海關表示歡迎判刑，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁，刑罰具相當阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。