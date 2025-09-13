天平邨天明樓停電｜管業處派飯及水　居民到商場避暑讚民政處安排

上水天平邨天明樓一電錶房今午（13日）冒濃煙，及後有居民表示天明樓B翼停電，大廈走廊自下午起漆黑一片，有電梯停止運作。《香港01》記者今晚到場了解，現場可見天明樓近半座仍然停電，大廈管業處派發水及飯盒給居民；另外，有關愛隊成員在場協助行動不便人士及長者上落樓層及拿飯盒，附近商場有10多人在場「避暑」。



有居民不滿大廈管業處安排混亂，指整個管業處都無法答覆停電原因，亦無法得知何時完成維修恢復供電，又斥管業處沒有為他們安排「避暑」地方；她同時大讚民政事務處安排妥善，不單為他們安排到附近商場暫避，更安排摺凳及為居民協商爭取冷氣開放時間至凌晨。



天明樓管業處為居民派發飯盒及水等物資。（王譯揚攝）

居民陳小姐稱：「不停咁打電話問發生咩事都話唔知；點解停電、停幾耐都係唔知！」又指曾經向管業處查詢會否安排開放附近商場供他們暫避，但管業處稱商場不是由他們管理，所以無法作主。

陳小姐說，後來幸得民政處職員為他們協商，安排摺凳及延長商場開放冷氣時間至凌晨，令他們可以安坐商場避暑，形容「真係唔錯，真係抵讚！」。她續稱，自己隨身已攜帶數個「尿袋」以避不時之需。

天明樓附近商場有10多人「避暑」，有居民大讚民政處為他們安排摺凳及延展冷氣開放時間。（王譯揚攝）

天平邨天明樓近半座仍然未恢復供電。（王譯揚攝）

上水天平邨天明樓電錶房冒煙，其後大廈B翼停電，漆黑一片。（王譯揚攝）

中電回覆《香港01》查詢時表示，今午約3時13分，事件影響部分天明樓及附近約473名客戶電力供應，當中包括一所老人院舍及一所學校，經檢查後確認中電設備及供電正常。

中電續指，知悉大廈已安排註冊電工到場檢查及跟進。中電經理亦與受影響的安老院舍密切聯繫，了解他們的需要，並提供流動照明設備及臨時電池，保障長者安全。在跟進期間亦一直與當區民政事務處保持聯絡。

上水天平邨天明樓電錶房冒煙，其後大廈B翼停電；大廈對開有物資提供。（王譯揚攝）

上水天平邨天明樓電錶房冒煙，其後大廈B翼停電，一間安老院舍亦受影響。（王譯揚攝）