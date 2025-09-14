有片｜觀塘藏毒男衝上的士惹懷疑　鐵騎士聯警制服　1警手傷送院

一名33歲男子凌晨在觀塘涉嫌藏毒和阻差辦公被捕，《香港01》讀者林小姐目擊制服犯人的經過，指該名男子衝上一輛的士，後方有兩名警員緊隨其後。男子衝出馬路企圖逃走，途經的鐵騎士見狀亦落車協力。制服過程近3分鐘，期間男子不停掙扎，警方增援壓制他，最終將其拘捕。制服期間一名男警手部受傷，送院治理。



黎男沒有聽從警員指示，企圖下車逃走，一名路過的鐵騎士見義勇為，與2名男員制服黎男，期間黎男不停掙扎，警方增援期後到場，一度有5名警員合力壓制黎男。（讀者林小姐提供）

《香港01》讀者林小姐目擊事件經過，她指當時於觀塘協和街近月華街口，一名男子從馬路中衝上一輛的士，後方有兩名警員緊隨其後上的士，男子於是衝出的士往馬路中心逃走，兩名警員立即追上。

事發時對開馬路一名鐵騎士，即時下車聯同警員合力制服該名男子，制服過程近3分鐘，期間男子不停掙扎，警方增援期後到場，一度有5名警員合力制服他，最終將其拘捕。

眾人成功制服男子，警員鎖上手扣之際，熱心的鐵騎士鬆一口氣，將頭盔脫下深呼吸，狀甚疲倦，癱坐在地上。警員上前詢問是否需要為他召救護車，鐵騎士揚手表示不需要。疑犯鎖上手扣後依然不合作，衝向欄杆繼續反抗，但已被多名警員包圍，插翼難飛。

黎男沒有聽從警員指示，企圖下車逃走，一名路過的鐵騎士見義勇為，與2名男員制服黎男，期間黎男不停掙扎，警方增援期後到場，一度有5名警員合力壓制黎男。（讀者林小姐提供）

黎男沒有聽從警員指示，企圖下車逃走，一名路過的鐵騎士見義勇為，與2名男員制服黎男，期間黎男不停掙扎，警方增援期後到場，一度有5名警員合力壓制黎男。（讀者林小姐提供）

黎男沒有聽從警員指示，企圖下車逃走，一名路過的鐵騎士見義勇為，與2名男員制服黎男，期間黎男不停掙扎，警方增援期後到場，一度有5名警員合力壓制黎男。（讀者林小姐提供）

警方指，今日（14日）凌晨零時許，東九龍總區機動部隊人員在月華街及協和街交界對開巡邏期間，發現一名33歲黎姓男子登上一輛的士形跡可疑，遂上前截查。

警員在黎男身上發現一包懷疑冰毒、一枝懷疑煙槍及兩粒懷疑含有依托咪酯成份的煙彈，檢獲的毒品總市值約1,200元，經初步調查，黎男涉嫌「管有危險藥物」及「阻礙警務人員執行職務」被捕。他現正被扣留調查，案件交由觀塘警區刑事調查隊第三隊跟進。

一名男警務人員制服疑犯期間手部受傷，清醒被送往基督教聯合醫院治理。

受傷男警清醒被送往基督教聯合醫院治理。（資料圖片）