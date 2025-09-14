北角維峯‧浚匯虐畜｜同單位再現貓屍　上周檢狗屍女主人被捕獲釋

北角木星街23號「維峯‧浚匯」同一單位再揭虐畜案。今日（14日）下午4時34分，警方接獲涉事單位業主報案，指懷疑有租戶虐畜。人員趕抵在該單位內，發現一具8個月大的布偶貓屍體，愛護動物協會派員檢走貓屍。警方其後帶走一名女子，她雙手被反手鎖上手銬。



涉案單位早前曾兩度傳出惡臭，無水無糧。警員上周一（8日）在內發現一具金毛尋回犬的屍體及一隻倖存的西摩犬，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕26歲女主人，她獲准保釋。愛協亦應警方要求，到海洋公園萬豪酒店一單位檢查，在酒店房間的廁所內發現3隻幼犬。事後4隻狗已交予愛協醫生作詳細檢查。



一名女子雙手被反手鎖上手銬帶走調查。（羅日昇攝）

涉案單位兩傳異味 警揭有狗屍 拘26歲女主人

警方早於8月4日晚上，曾接獲一宗涉及該單位的「異味發現」案件，指該單位懷疑有狗臭，警員到場調查後認為臭味是排泄物造成，將案件改列「誤會」。9月8日警方再接獲報案，指同一單位再有異味傳出，警員在單位發現一具金毛尋回犬的屍體及一隻倖存的西摩犬，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名26歲姓梁本地女子。她獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。案件交由東區警區刑事調查隊第四隊跟進。

愛協於酒店房間廁所尋獲3隻幼犬

事後愛協回覆《香港01》查詢表示，9月9日凌晨接獲警方通知，需要到海洋公園萬豪酒店及北角木星街23號住宅單位，協助調查一宗懷疑殘酷對待動物案件。愛協督察按警方指示先到酒店房間協助調查，房間廁所內共發現有3隻幼犬，分別為1隻哥基犬及2隻邊界牧羊犬。所有犬隻目測正常，衛生情況一般，惟現場未發現有任何食物及食水。隨後警方陪同愛協督察到北角住宅單位調查，單位內有一隻成年西摩犬，目測檢查表面正常，但部分毛髮污糟。現場衛生情況一般，唯現場未發現有任何食物及食水。

愛協指，警方拘捕一名涉案主人，並檢取以上4隻狗，交予愛協醫生作詳細檢查。9月9日下午，警方已聯同愛協督察到位於沙頭角的善終公司接收狗隻遺體。該狗隻為成年金毛尋回犬，屍身部分已嚴重腐化，稍後將交由漁護處解剖。

愛協於海洋公園萬豪酒店一房間的廁所尋獲3隻幼犬。（資料圖片）