北角木星街單位傳惡臭揭藏狗屍　警拘26歲女涉虐畜　另發現4犬

北角揭發虐畜案。本周一（8日）下午3時23分，有人報案指北角木星街23號「維峯‧浚匯」一單位有異味傳出，警員到場調查，在該單位發現一具金毛尋回犬的屍體及一隻倖存的西摩犬，遂以「殘酷對待動物」拘捕一名26歲女子。其後愛護動物協會（愛協）應警方要求到海洋公園萬豪酒店及北角木星街23號住宅單位檢查，發現酒店房間的廁所內發現3隻幼犬，4隻狗已交予愛協醫生作詳細檢查。



案件交由東區警區刑事調查隊第四隊跟進經調查後，人員於9月8日以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名26歲姓梁本地女子。（資料圖片）

涉案單位兩度傳異味 警到場揭有狗屍 拘26歲女主人

據了解，警方早於8月4日晚上，曾接獲一宗涉及同一單位的「異味發現」案件，指該單位懷疑有狗臭，警員到場調查後認為臭味是排泄物造成，將案件改列「誤會」。豈料周一（8日）警方再接獲報案，指該單位再有異味傳出，警員到場調查，並在單位發現一具金毛尋回犬的屍體及一隻倖存的西摩犬，遂以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名26歲姓梁本地女子。她現已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。案件交由東區警區刑事調查隊第四隊跟進。

愛協應警方要求 到酒店及涉案單位協助

而愛協回覆《香港01》查詢表示，周二（9日）凌晨接獲警方通知，需要到海洋公園萬豪酒店及北角木星街23號住宅單位，協助調查一宗懷疑殘酷對待動物案件。據了解，較早時警方接獲的一宗懷疑殘酷對待動物案件，涉及一隻狗在單位內死亡。

愛協於海洋公園萬豪酒店一房間的廁所尋獲3隻幼犬。（資料圖片）

愛協於酒店房間廁所尋獲3隻幼犬

愛協督察按警方指示先到酒店房間協助調查，房間廁所內共發現有3隻幼犬，分別為1隻哥基犬及2隻邊界牧羊犬。所有犬隻目測正常，衛生情況一般，惟現場未發現有任何食物及食水。隨後警方陪同愛協督察到北角住宅單位調查，單位內有一隻成年西摩犬，目測檢查表面正常，但部分毛髮污糟。現場衛生情況一般，唯現場未發現有任何食物及食水。

警方將案件界定為殘酷對待動物，拘捕一名涉案主人，及檢取以上4隻狗並交予愛協醫生作詳細檢查。周二下午警方已聯同愛協督察到位於沙頭角的善終公司接收狗隻遺體。該狗隻為成年金毛尋回犬，屍身部分已嚴重腐化，稍後將交由漁護處解剖。