北角維峯‧浚匯虐畜｜女疑犯連涉3案　今做寵物法事揭有恐怖乾貓屍

北角木星街23號「維峯‧浚匯」同一單位再揭虐畜案，上周先檢獲狗屍，今日（14日）再有貓屍，姓梁（26歲）女主人一星期內第二度被捕。案件更多內情及細節曝光。據了解，梁女今年7月亦因天水圍一宗虐畜案，與前男友雙雙被捕。而今日貓屍曝光，竟然因為一場寵物法事；慘死貓隻更已成「地氈」般乾屍，令人心寒。3案中，3狗1貓喪命。



今日（14日）案發後，警方再拘捕一名涉案女主人，她雙手被反手鎖上手銬帶走。（羅日昇攝）

消息指，今午約2時，梁女邀請一名31歲男子，到上址單位進行寵物殯儀法事。法事進行期間冒煙，觸發單位的消防警報。女業主因此接獲保安員通知，下午約3時半趕返單位了解，入內檢查後，卻在房間露台赫見一隻8個月大的布偶貓遺體，且已呈乾屍狀態，猶如「地氈」一樣。業主大驚報警，將梁女拘捕。

愛協：貓屍嚴重腐化 將暫存再轉交漁護署解剖

愛協回覆查詢指，今日（14日）黃昏時間再接獲警方轉介案件，地址與本月北角發生的殘酷對待動物案件相同。現場住宅單位發現一隻貓隻屍體，相信已死去一段時間，屍身已經嚴重腐化，未能確認貓隻品種及性別。據了解，為一隻成年雌性布偶貓，警方檢取貓隻屍體後交予愛協暫存，稍後時間送到漁農自然護理署解剖，以了解死因。

今日（9月14日）事發後，愛協人員檢走死亡的啡白色布偶貓。（羅日昇攝）

除了今日與上周的虐畜案，梁女亦因天水圍另一宗同類案件被捕。今年2月，她與前度男友租住田廈路新屋村一單位，養有5隻狗，包括一隻邊境牧羊、一隻哥基、一隻貴婦及2隻德國牧羊。

數個月後，兩人分開後搬走，卻遺下所有狗隻不顧。直至傳出臭味，鄰居報警，警方於7月8日到場發現一隻邊境牧羊及一隻哥基已經死亡，並拘捕梁女及其前男友。她獲准保釋，今年10月中旬到天水圍警署報到，詎料今個月一星期內再兩度犯案。

▼ 7月8日天水圍田廈路新屋村虐畜 ▼



北角單位連檢狗屍貓屍 女主人一周兩被捕

8月4日晚上，北角「維峯‧浚匯」接獲一單位有「異味發現」，懷疑傳出狗臭，警員到場調查後認為臭味是排泄物造成，將案件改列「誤會」。9月8日，警方再接獲報案，指同一單位再有異味傳出，警員檢獲一具金毛尋回犬的屍體及一隻倖存的西摩犬，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕該名26歲姓梁女子。她獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

愛協於9月9日凌晨接獲警方通知，前往海洋公園萬豪酒店及北角「維峯‧浚匯」，在酒店房間廁所發現1隻哥基犬及2隻邊境牧羊犬，所有犬隻目測正常。住宅單位則有一隻成年西摩犬，目測檢查表面正常，但部分毛髮污糟。兩處地點均衛生情況一般，惟現場均未有任何食物及食水。4隻狗均交予愛協醫生作詳細檢查。9月9日下午，警方聯同愛協督察到位於沙頭角的善終公司接收狗隻遺體。該狗隻為成年金毛尋回犬，屍身部分已嚴重腐化，稍後將交由漁護處解剖。

及至今日（14日）下午4時34分，警方接獲涉事單位業主報案，指懷疑有租戶虐畜。人員在單位內發現一具8個月大的布偶貓屍體，愛護動物協會派員檢走貓屍。警方其後拘捕姓梁（26歲）女主人，她涉嫌「殘酷對待動物」，正被扣查。案件交由東區警區刑事調查隊第四隊跟進。