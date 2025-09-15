粉嶺電工觸電亡｜遺孀寢食難安　子女哭醒憶父　工權會籲伸援手

日前（12日）45歲電工張敬奇在粉嶺和睦路2號一間小學維修冷氣時，倒臥在冷氣機及牆身之間，旁邊有電線，懷疑觸電昏迷，送往北區醫院搶救後不治。今（15日）早死者的太太及胞姊在工業傷亡權益會職員陪同下，到富山公眾殮房認屍，兩人神色黯然。



工權會指，死為家庭唯一經濟支柱，與太太育有6歲女兒及4歲兒子，太太為全職家庭主婦，照顧年幼的子女。突如其來的工業意外令張太悲傷不已、寢食難安，一對子女「夜晚會喊醒，話會掛住（爸爸）」。



今（15日）早死者的太太（右）及胞姊（左）到富山公眾殮房認屍，兩人神色黯然。（馬耀文攝）

工權會指，失去唯一依靠更令張太承受巨大經濟壓力，深感徬徨無助，呼籲社會各界向張太伸出援手，幫助張家渡過難關。

工權會指，失去唯一依靠更令張太承受巨大經濟壓力，深感徬徨無助。工權會呼籲社會各界向張太伸出援手，幫助張太渡過難關。（工業傷亡權益會Facebook）

操場上一台室外機被圍封。（黃學潤攝）

事發於上週五（12日）上午10時53分，警方接獲姓張（45歲）事主的同事報案，指曾致電事主沒接電話，趕到學校查看後，發現事主在工作期間懷疑觸電暈倒。人員到場發現事主倒臥操場，昏迷被送往北區醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查相信，事主進行維修冷氣工作期間懷疑意外觸電暈倒。案件列工業意外調查。

警方圍封現場。（黃學潤攝）

上水宣道小學發出新聞稿表示，今早得悉一名在學校維修冷氣的工程人員發生意外，送院後證實不治，學校全體人員對此不幸事件深感難過和惋惜。校方已即時啟動「危機處理小組」，為有需要的學生、教師及員工提供情緒支援，協助他們消除疑慮和紓緩情緒。

該校強調，會確保校園一切設備運作安全，同時亦安排相關部門的專責人員進行全面安全檢查。