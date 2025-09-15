觀塘道車禍｜27歲新婚鐵騎士遭輾斃　58歲九巴車長涉危駕致死被捕

觀塘道近坪石邨對開昨晚（14日）發生致命車禍，新婚不足一個月的27歲巴基斯坦籍鐵騎士，疑切線時先撞到一輛九巴，再遭尾隨另一輛由姓林（58歲）男車長駕駛的九巴輾斃。警方今日（15日）表示，該名姓林男子涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。九巴昨晚回覆查詢時表示，已暫停涉事兩名車長的駕駛職務，會配合警方調查事件。



9月14日事發後，電單車翻倒路邊，大量雜物四散一地，包括染血紙巾及紗布等。（羅日昇攝）

死者胞妹今早向《香港01》透露，哥哥結婚不足一個月，在巴基斯坦「揸開車，都揸咗十幾年」，過去一兩年不時來港探親，婚後正式來港定居，任職外賣員維生。家人正向警方及巴士公司了解事件經過。死者叔叔則形容死者「好老實」，家人正忙於辦理後事。

車禍發生於昨日（14日）晚上約8時38分，一名27歲巴基斯坦籍男子，駕駛一輛電單車沿觀塘道往觀塘方向行駛。途至近坪石邨時，與由姓梁（56歲）男車長駕駛的巴士相撞。鐵騎士倒地後，再被由姓林（58歲）男車長駕駛的巴士輾過。鐵騎士全身多處嚴重受傷，昏迷被送往聯合醫院搶救後，晚上9時12分證實死亡。

東九龍總區交通部特別調查隊已接手跟進，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-0277與調查人員聯絡。

九巴昨晚回覆查詢時指，當時一輛九巴沿觀塘道第二線行駛，至坪石邨翠石樓對開時，一輛沿第一線行駛的電單車，懷疑切線時碰到巴士左邊車身後失平衡，並與尾隨另一輛駛至的九巴發生意外，電單車司機送院搶救後不治。

九巴對事件深表難過，已派員對家屬致以深切慰問，並已暫停兩名車長駕駛職務，並會配合警方調查事件。

昨晚（9月14日）兩輛巴士與一輛電單車於坪石邨對開發生意外，其中一輛涉事巴士車頭泵把飛脫。（羅日昇攝）

有巴士車長在巴士上助查。(羅日昇攝）