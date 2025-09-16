警東九龍打擊貨車超載查162車　發59個口頭警告及38張告票傳票

青朗公路昨（15日）有重型貨車跌鐵通，遺在公路上逾句鐘，接連擊中兩車，其中更插穿城巴大銀幕及直捅司機。意外可能涉及有司機未有確保負載物適當地固定在車輛上。



過往時有發生同類事故，以致竹枝、鐵枝、鐵板、石頭等飛出並擊向其他行駛中車輛，導致司機或乘客受傷。警方今日提醒駕駛者，運載過重的貨物亦會增加貨物從車上掉下的風險。有見及此，東九龍總區交通部執行及管制組人員一連兩日（15及16日）在區內主要幹道展開打擊貨車超載行動。行動中，警方檢查了162部貨車，共發出59個口頭警告、29張定額罰款告票和9張傳票。



警方提醒駕駛者，運載過重的貨物會增加貨物從車上掉下的風險。超額負載亦會對車輛的制動系統及輪胎構成沉重壓力，減低行駛中的車輛穩定性，有可能危及其他道路使用者的安全。

根據《道路交通條例》，任何人士在道路上駕駛或使用超載車輛，即屬犯法。首次定罪可判處罰款5000元及監禁3個月，再次干犯則可判處罰款1萬元及監禁6個月。超載車輛的車主亦有可能會被檢控和判處罰款。

運輸署就昨日在青朗公路的事故表示非常關注，並提到根據《道路交通（交通管制）規例》（第374G章）第57條，在道路上的汽車的司機須確保任何負載物已適當地固定在該車輛上或盛載在該車輛上或內。政府會繼續透過執法、宣傳和公眾教育等多方面工作，提升載貨安全，並會適時檢視各相關規例，確保罰則的水平有足夠阻嚇力，以期減少車輛在行車時因未有適當盛載或繫穩負載物而產生的道路安全問題。