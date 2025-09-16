鐵通插城巴｜熱線打5次無人聽　大欖隧道：轉駁機制失靈已修復

青朗公路昨（15日）發生鐵通插城巴再直捅車長的驚險意外，有司機在事發前約40分鐘已在公路上發現鐵通，欲通知附近的大欖隧道管理公司，但致電5次都無人接聽。管理公司今日（16日）表示，意外發生的地點在大欖隧道範圍以外，至於熱線無人接聽一事，公司經調查發現電話對話錄音裝置的轉駁機制失靈，導致外部來電無法轉駁至隧道人員接聽，經搶修於今早8時59分回復正常。



運輸署則表示，非常關注有駕駛人士致電隧道營辦商電話但未能接通的事件，已要求營辦商立即作出調查及提交報告。



一輛城巴駛出大欖隧道離開轉車站後，突有鐵通飛插入擋風玻璃，直捅巴士車長胸口。意外後巴士擋風玻璃留下一個洞。涉事鐵通高如成年男子，事後由警員檢走調查。（左朗星攝）

讀者余先生昨日向《香港01》透露，事發前約40分鐘駕車駛經案發現場附近位置，已見到中慢線地面有一支形狀、大小和顏色相若的鐵通，惟最少5次致電大欖隧道管理公司的24小時熱線不果。

《香港01》就熱線無人接聽一事，向管理大欖隧道的交通基建管理有限公司查詢。今日（16日）獲回覆指，公司定期檢查電話熱線系統，最近一次檢查為2025年9月15日上午（即事發當日上午），系統正常。然而，調查發現由於電話對話錄音裝置的轉駁機制失靈，導致外部來電無法轉駁至隧道人員接聽。經緊急維修，系統已於今日上午8時59分回復正常。為確保熱線電話服務運作正常，公司現已安排加強進行例行檢查。

至於是次意外，公司展開調查，發現事故發生的地點在大欖隧道範圍以外。公司對於是次事件造成的任何不便，致以誠摯歉意，將繼續致力確保隧道使用者道路安全及交通暢順，並全力應對道路上任何突發事件。

運輸署指，隧道營辦商調查顯示，早前因電話系統故障而未能接聽來電，並已進行緊急維修，電話系統已於今日上午8時59分恢復正常。隧道營辦商已承諾加強監察和維修相關設備，對事件深表歉意。運輸署已責成營辦商必須與相關部門妥善做好隧道緊急事故的準備和應變，確保良好管理和維護各隧道系統，以提供安全、可靠和高效的隧道運作。政府會詳細審視營辦商的報告內容並嚴肅跟進。

鐵通飛插入城巴車頭擋風玻璃，直捅巴士車長胸口，幸有驚無險。（乘客羅先生提供）

意外發生在昨午約5時46分，一輛載滿乘客的967線城巴，沿大欖隧道駛往元朗方向時，突有一支長約2米的鐵通懷疑被其他途經車輛輾起，插穿巴士「大銀幕」擋風玻璃後，直捅向姓羅（65歲）男車長胸口，車長急忙向乘客求助，並安全停車，有驚無險。車長其後由消防救出，感胸口痛，由救護員送到博愛醫院治理，其後再轉送屯門醫院救治。

消息指，在案發前個多小時，約下午4時38分，有閉路電視拍得該支鐵通從一輛重型貨車跌至路面，曾擊中一輛私家車。至案發時間，羅車長目擊鐵通被一輛駛過車輛輾起，繼而擊中其巴士。私家車司機之後亦報警求助，警方晚上以涉嫌駕駛危險車輛將姓曾（43歲）重型貨車司機拘捕。

一輛城巴沿青朗公路往元朗方向行駛，出大欖隧道離開轉車站後，突有鐵通飛插入擋風玻璃，直捅巴士車長胸口。意外後巴士擋風玻璃留下一個洞。（王譯揚攝）

而讀者余先生指，他昨午約5時駕駛私家車，從九龍返回元朗一帶，當駛過大欖隧道舊收費亭位置後，在一處上斜位置的彎位前，亦已見到一支大鐵通，因擔心會發生危險，故上網搜尋大欖隧道管理公司的電話，然後致電通知職員處理。

從余先生提供的通話紀錄見到，他在下午5時05分至08分，5次致電管理公司網頁上列出、供查詢交通情況及其他事項的24小時熱線2483-8888，惟通話均在不足10秒內結束。

余先生的通話紀錄顯示，他曾多次致電管理大欖隧道的三號幹線（郊野公園段）有限公司，在網頁列出的24小時熱線。（余先生提供）

鐵通飛插入城巴車頭擋風玻璃，直捅巴士車長胸口，幸有驚無險。（乘客羅先生提供）