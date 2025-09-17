內地漢南丫島行山失蹤　救援人員陸空搜救　3日後大灣肚沙灘尋回

南丫島日前發生行山失蹤事件，52歲內地男子郑涛（鄭濤）於周日（14日）前往南丫島行山，其間兩度聯絡同事，指自己在南丫島山上迷途、手提電話亦快將無電，其同事發現他當晚沒有返回酒店，擔心其安危，遂於周一（15日）報警。救援人員連日在陸空搜救，及至今日（17日）中午時分，終在南丫島發電廠對開的大灣肚沙灘尋回事主，並發現其手腳擦傷，幸仍清醒，將他送往北南丫診所治理。



離島區區議員劉舜婷在社交平台發文，指今日接到警方通知，知悉該名失蹤人士已被尋回，身體狀況正常。她亦發布鄭男於大灣肚沙灘被尋回後的照片，可見事主清醒並無大礙。



男子郑涛（鄭濤）失蹤3日後，於南丫島大灣肚沙灘被尋回。（區議員劉舜婷 Lau Shun Ting Facebook圖片）

大批救援人員，包括消防、救護、民安隊、警察等，於周一接獲通知後，趕到南丫島發電廠對開集合，並登山搜索；飛行服務隊直升機則在上空盤旋協助搜尋失蹤人士。

消防員前往南丫島搜索。（資料圖片/警方提供）

據了解，失蹤鄭姓男子於上周六（13日）來港公幹，居於觀塘一間酒店，原定19日離港。前日（14日）上午7時，他在酒店向報案人稱會前往南丫島行山，惟同日下午4及6時許，鄭男兩度透過電話聯絡另一名同事，指自己在南丫島山上迷途，手提電話亦快將無電。同事曾問是否要報警，但鄭男拒絕，惟此後鄭男便下落不明。

該名同事翌日（15日）與報案人商量，確認鄭男沒有回酒店後，決定報警求助。多個部門報案後，追查鄭男的下落，參與搜索部門包括警方、消防、民安隊、 飛行服務隊，共約70人，搜索榕樹灣、洪聖爺大灣肚至索罟灣山地塘一帶。

調查發現其手機信號在洪聖爺灣沙灘及南丫島發電站一帶，亦有沙灘救生員留意到14日傍晚曾見過疑似鄭男的男子，往索罟灣走去。

搜救人員登山搜索失蹤者。（資料圖片/警方提供）