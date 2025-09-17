海關截德國抵港旅客、搗屯門製毒工場　檢$1340萬毒品拘3人

海關一連兩日（16至17日）破獲兩宗毒品案，檢獲市值約1,340萬元的毒品，包括氯胺酮（K仔）、霹靂可卡因以及另類吸煙產品。



其中，海關為一對從德國抵港的航空旅客清關，從其寄艙行李檢獲毒品。另外，亦在屯門區內私人屋苑，破獲一個製毒工場。行動中，海關拘捕3人。



海關截查兩名由德國法蘭克福飛抵本港的外籍男女，檢獲大量懷疑氯胺酮。（羅日昇攝）

香港海關機場科今日（17日）根據風險管理，截查兩名由德國法蘭克福飛抵本港的外籍男女，並為他們清關，發現其寄艙行李箱X光影像有可疑。海關打開第一名涉案者的行李箱後，發現內藏10包透明膠袋裝着的顆粒晶狀物體，並無其他個人物品。經深入檢查，證實該批顆粒為共重約19.5公斤的懷疑氯胺酮。其後，海關再打開另一人的行李箱，同樣發現有一樣重量的氯胺酮，用相同方式包裝。相關毒品總值約1,220萬元。

海關毒品調查科調查主任林敬杰指，海關隨即以涉嫌「販運危險藥物」罪名拘捕兩人， 其後，海關人員再分別於被捕女旅客的手提行李內和男旅客身上，分別檢獲兩件和一件懷疑另類吸煙產品。兩名被捕人士均為18歲，報稱無業，案件仍在調查中。

海關在屯門截查一名男子，在其紙袋中發現約1.17公斤懷疑霹靂可卡因。（羅日昇攝）

另外，海關昨日（16日）在屯門進行反毒品行動時，搗破一個製毒工場。關員在行動期間截查一名可疑男子，在他持有的紙袋中，發現約1.17公斤懷疑霹靂可卡因，估計市值120萬元。海關隨即將他拘捕，並押解他到附近屋苑一個單位搜查，並在內進一步檢獲約30克懷疑霹靂可卡因，以及一批懷疑製毒工具及毒品包裝工具。

被捕男子51歲報稱無業，已被控以一項「製造危險藥物」罪及一項「販運危險藥物」罪，明日（18日）於屯門裁判法院提堂。 海關毒品調查科調查主任湯彥熙表示，案中販毒集團利用守衛森嚴及附有停車場的私人屋苑，進行販毒活動。毒販可直接在單位搬運毒品到停車場，方便運送，藉此企圖掩飾並避開執法人員的偵查。

海關提醒業主出租單位時，應留意租客的背景，避免單位被用作非法用途。

海關毒品調查科調查主任湯彥熙（左）及林敬杰（右）交代案件。（羅日昇攝）

海關表示，會繼續根據風險評估及情報分析，加強打擊販毒活動；同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人的聘請或委託，運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，製造危險藥物及販運危險藥物均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。