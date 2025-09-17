警一周接8宗YouTube Premium續訂詐騙案涉$87萬　大學生被呃$40萬

近日電話詐騙又有新犯案手法，有騙徒以續訂YouTube Premium為由，要求市民如想取消要致電指定電話號碼通知，有受害人驚被「收多錢」而回電，結果誤墮騙局。過去一周，警方接報超過8宗有關YouTube Premium釣魚短訊騙案，總損失超過$87萬港元。



警方表示，早前有一名大學生收到短訊，內容稱YouTube Premium已續訂及收取費用，如想取消要致電給對方。受害人不虞有詐回電，對方自稱YouTube職員，並轉用WhatsApp與他聯絡，更表示如要取消訂閱，要轉賬保證金作取消手續之用。最後受害人分8次，將40萬港元轉賬至對方指定的戶口，其後對方失聯，受害人始發現受騙。

警方指，騙徒利用不同套路去接近目標群，漁翁撒網發送一些費用到期、樓下投訴漏水等的釣魚短訊，營造緊張感，再透過對話博取信任，令人墮入騙徒圈套。

警方提醒，如市民收到這類型的短訊，先冷靜看看短訊有否端倪，再向YouTube官方渠道核實相關資料。如對相關短訊有懷疑，除了向官方機構查詢外，亦可在守網者網站（https://CyberDefender.hk) 用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址查詢。