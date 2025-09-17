海關深圳灣搜出境貨車　揭藏324隻瀕危活龜值$320萬　拘男司機

海關昨日（16日）根據風險評估，在深圳灣管制站截查一輛出境中型貨車，以X光檢查發現車底影像有異，在貨斗底架內搜出18個黑色袋，經檢查後在袋內檢獲共324隻懷疑受管制屬瀕危物種活龜，估計市值約320萬元。



涉案56歲男司機被捕，並被控以一項企圖輸出未列艙單貨物、一項企圖輸出《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II瀕危物種，及一項殘酷對待動物罪名。案件將於明日（18日）在屯門裁判法院提堂。



海關檢獲324隻懷疑受管制屬瀕危物種的活龜，估計市值約320萬元。（海關提供）

海關指，會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打撃跨境走私活動。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。