天水圍俊宏軒男子遭群煞圍毆負傷回家　頭手疑有刀傷昏迷送院

天水圍俊宏軒今日（18日）發生血案。清晨5時55分，保安員報案指有7至8人圍毆一名男子，向他拳打腳踢，當中有人持刀。30歲男傷者負傷回家，隨後陷入昏迷，由救護車送往屯門醫院搶救，目前情況嚴重。



警方調查後，以涉嫌拘捕3名男子，包括正在留醫的兩名男子，案件交由元朗警區反三合會行動組跟進。



天水圍俊宏軒發生斬人血案，2座對開遺下大量血迹。（蔡正邦攝）

警員封鎖俊宏軒2座對開調查，現場所見大廈外行人通道遺下大量血迹，以及破爛的雪糕桶和「小心地滑」告示牌，大廈玻璃門亦染血。

據了解，保安員於清晨5時55分聽到大廈外傳吵鬧聲，查看時發現事主被毆，於是報警。惟警員到場時逞兇者及傷者全都離開了現場，大廈外及其中一座升降機有大量血迹。

至6時14分，俊宏軒2座一單位的女子報案，指其30歲鄭姓兒子頭及手疑似有刀傷，正在嘔吐。救援人員到場時事主陷入昏迷，被送往屯門醫院搶救。

警方調查後相信他正是較早前保安員報案的遇襲傷者，他雙手有刀傷、頭部受硬物襲擊，兩宗案件合併調查，列傷人案跟進。

警方表示，經初步調查後，拘捕3名男子涉嫌「傷人」，分別為一名30歲姓鄭男傷者，他雙手手掌及頭傷；一名51歲姓鍾男子，他右腳受傷，上述兩名傷者正在留醫。另外一名被捕人為43歲姓章男子，他目前被扣留調查。案件交由元朗警區反三合會行動組跟進。

