尖沙咀藥店涉劏內地客　賣花旗參「斤變両」收貴13倍　男店員被捕

香港海關於今年8月接獲一名內地旅客舉報，指尖沙咀一間藥店以不良營商手法向他銷售花旗參，藥房店員在銷售花旗參過程中，訛稱一斤花旗參為680元，切片後卻指是680元一両，即使享有9折優惠，亦要9792元，足足貴了13倍，受害人隨後向海關舉報。海關調查後拘捕一名27歲藥店男店員，涉嫌違反商品說明條例。



海關今日（18日）在尖沙咀執法，拘捕藥店一名男店員。（黃煦緻攝）

香港海關版權及商標調查科不良營商手法調查課第一組第二隊陳易呈督察交代案情指，受害人於8月與家人來港旅遊，在上述藥店選購手信之後，藥店有一名男店員向他推介花旗參，受害人見到花旗參的價錢牌寫有680元的字樣，於是向男店員查詢是否680元一斤，對方表示是；受害人再問：「一克多少錢？」，對方回應指：「1塊多。」其後店員亦向受害人確定，如購買一斤花旗參，可獲贈部分所選購的手信及可享9折優惠。

受害人於是同意購買一斤花旗參，男店員隨即將花旗參磅重及切片。但當切片後，受害人發現男店員在發票寫上花旗參的總價格為9792元，於是馬上質問男店員，但對方竟指花旗參是以両計算，受害人始知花旗參是680元一両，9折後亦要612元一両。經調查後，海關拘捕一名男店員，涉嫌干犯《商品說明條例》中應用虛假商品說明的罪行，被捕人稍後會被帶返海關總部調查。

海關表示，十分關注不良營商手法誤導旅客的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介予人員優先處理。而內地國慶黃金周假期將至，海關會加強報法及巡查，亦會加強宣傳工作，在不同地方的旅遊熱點派發傳單，向旅客解釋消費者權益等。

版權及商標調查科不良營商手法調查課第一組第二隊陳易呈督察交代案情。（黃煦緻攝）

海關提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。

根據《條例》，任何人在營商或業務過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的事宜。