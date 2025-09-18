尖沙咀的士撞麵店｜30多年從未遇同類意外　女東主：梗係驚啦！

尖沙咀今午（18日）發生的士撞麵店的驚險車禍，食客有驚無險，的士司機胸痛送院。女東主玲姐事後猶有餘悸，指當時店內有數枱客人，突聞嘭一聲巨響，「梗係驚啦！」她稱沒有人命傷亡已經十分幸運，雖然店舖靠近馬路邊，但從未遇過類似意外，「30幾年都未試過，第一次呀！」



麵店負責人人玲姐講述事發經過，直言當時十分「驚」，又指30多年來從未遇上這種情況。（羅日昇攝）

玲姐表示，事發時沒有人坐近門口位置，店內則有數枱客人，突然聽到嘭一聲巨響，當時她仍不知發生什麼事，事後查看才驚見店舖捱撞，「梗係驚啦！」她慶幸無釀成傷亡。雖然店舖靠近馬路邊，但玲姐稱未曾遇過類似情況，「30幾年都未試過，第一次呀，咁離譜成架車撞埋嚟，個司機一係瞓覺一係踩錯掣！」

店舖被撞毀，暫時未能營業，玲姐稱：「撞到舖頭做唔到生意，啲貨喺晒度。」被問及日後會否不讓客人坐近門外位置，她則無奈表示：「做生意都要坐㗎，寸土尺金呀！」她又指當時剛好前往收錢，不然亦會被波及，「我正話收錢啱啱好走咗，唔係偕晒嘢，全部嘢畀佢撞爛晒，個鐵閘都撞爛咗！」

涉事的士右車頭嚴重損毀，有汽車零件飛脫、車輪亦扭曲變形。（羅日昇攝）

案發於今日（18日）下午3時40分，一輛的士駛至宜昌街5號、近雅士洋樓對開時，失控剷上行人路，繼而撞向一間麵店。姓陳（54歲）的士男司機報稱胸口痛，由救護車送往廣華醫院治理。現場可見，涉事粉紅色的士為Amigo車隊電動的士，猛撼一間雲吞麵舖，鐵閘、牆身被毀，碎石、雜物等散落一地；的士右邊車頭亦損重損毀。警方正調查車禍原因。

事發一刻閉路電視片段，可見店舖內至少有兩枱客人正在用餐，涉事的士突然猛撞，發出隆然巨響，近門口枱凳被撞散，幸該位置無人，否則後果堪虞，惟店內另外數名客人嚇至「彈起身」，傳出驚呼尖叫聲，女負責人慌忙上前查看。據了解，當時客人包括來自台灣、馬來西亞及新加坡的遊客。

有片｜Amigo電動的士猛撼尖沙咀麵店撞散枱凳 遊客嚇到「彈起」

現場可見，涉事的士直撞一間雲吞麵舖門外牆身鐵閘，有碎石、鐵閘碎片及雜物散落一地；右邊車頭嚴重損毀。（羅日昇攝）

現場可見，涉事的士直撞一間雲吞麵舖門外牆身鐵閘，有碎石、鐵支及雜物散落一地；右邊車頭嚴重損毀。（羅日昇攝）

現場可見，涉事的士直撞一間雲吞麵舖門外牆身，有碎石、鐵支及雜物散落一地；右邊車頭亦有輕微損毀。（羅日昇攝）

尖沙咀一輛電動的士突然高速剷入一間雲吞麵店，撞毀門外鐵閘；有客人受驚紛紛「企起身）查看情況。（讀者提供影片截圖）

當時有兩枱客人正在用餐，靠近門外涉事位置則未有人坐近。（讀者提供影片截圖）