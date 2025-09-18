有片｜Amigo電動的士猛撼尖沙咀麵店撞散枱凳　食客嚇到「彈起」

尖沙咀發生驚險車禍。今日（18日）下午3時40分，一輛的士駛至宜昌街5號、近雅士洋樓對開時，失控剷上行人路，繼而撞向一間店舖。姓陳（54歲）的士男司機報稱胸口痛，由救護車送往廣華醫院治理。現場可見，涉事粉紅色的士為Amigo車隊電動的士，猛撼一間一間雲吞麵舖，鐵閘、牆身被毀，碎石、雜物等散落一地；的士右邊車頭亦損重損毀。警方正調查車禍原因。



《香港01》獲得事發一刻閉路電視片段，可見店舖內至少有兩枱客人正在用餐，涉事的士突然猛撞，發出隆然巨響，近門口枱凳被撞散，幸該位置無人，否則後果堪虞，惟店內另外數名客人嚇至「彈起身」，傳出驚呼尖叫聲，女負責人慌忙上前查看。據了解，當時食客包括來自台灣、馬來西亞及新加坡的遊客。



現場可見，涉事的士撞向一間雲吞麵舖，牆身、鐵閘被毀，碎石及雜物等散落一地；右邊車頭嚴重損毀。（羅日昇攝）

資料顯示，政府早前批出5個的士車隊牌照，7月底前全面投入服務。Amigo車隊首批100部的士亦於該月底起試行。按車隊申請規模1000輛的士，7月底正式投入服務時，有600架的士、900個司機，當中400架電動的士、約200架「小露寶」，目標未來全部1,000架的士中，最少八成為電動的士。被問到有否信心招聘足夠人手，車隊營運經理唐子濤當時只表示，會全力按政府要求，在7月月底正式運作。

當時有兩枱客人正在用餐，靠近門口位置幸無人坐。（讀者提供影片截圖）

