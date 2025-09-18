周一鳴率團出席全球公共安全合作論壇　連繫內地與國際執法合作

今日 (17日）香港警務處處長周一鳴率領代表團，應邀出席在江蘇連雲港市舉行的「全球公共安全合作論壇（連雲港）2025年大會」，與來自全球120個國家、地區及國際組織的嘉賓共同探討全球公共安全合作。警務處處長周一鳴分別與柬埔寨內政部國務秘書Keo Vanthan先生及韓國警察廳國際協力課長Kim Jong Gil先生舉行雙邊會談，交流執法經驗，推動區域警務合作。



香港警察亦全力響應香港特區政府的號召， 發揮超級聯繫人角色，連繫內地與國際間的執法合作，攜手各方應對多元威脅，為維護地區及全球安全作出積極貢獻。



是次大會上，來自五大洲的與會代表將圍繞「共謀對策，應對新形勢下的全球公共安全風險挑戰」、「創新引領，提升公共安全能力建設與技術協作水平」、「一致行動，構建更加完善的全球公共安全合作機制」等3個分議題進行深入交流。

大會將舉行打擊跨國犯罪形勢與對策分論壇、國際禁毒合作分論壇、國際反恐合作分論壇、移民管理合作分論壇、國際警察教育合作分論壇、公共安全科技裝備分論壇、國際項目安保合作分論壇、旅遊安全分論壇等8場分論壇。

