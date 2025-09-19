鰂魚涌戰時炸彈｜18廈6000人疏散　凌晨2時拆彈　盼明日日間完成

鰂魚涌濱海街16-22號地盤今日（19日）中午發現一個約1.5米長懷疑戰時炸彈，警方爆炸品處理課及消防員在場處理。警方、消防、民政事務處於晚上7時半交代戰時炸彈的最新情況。東區警區指揮官陳天柱指，今次涉及一個二戰時期遺留下來的大型空投炸彈。這枚炸彈長約1.5米，重約1,000磅，而且性能相信仍然良好，具有極高性能和潛在的危險性。這個炸彈的型號與2018年沙中線工程發現的炸彈屬同一類型。



警方評估需要疏散18棟商業及住宅大廈，涉及1900戶約6000人要疏散，行動即將開始，希望在最安全及有秩序的情況下安排居民離開。凌晨2時會進行處理炸彈，要保持封閉，需要封路。爆炸品處理課希望用最快及最安全方法處理炸彈，以市民安全為首要考慮，希望在明日日間可完成。



現場的18幢住宅大廈及商業大廈要疏散，住宅包括：新威園A、B、C、E座、中興大廈、金海大廈、興安閣、玉蘭閣、枝蘭閣、翠蘭閣；商廈包括：康僑大廈、德宏大廈，太古坊二期、電訊盈科中心、華蘭中心、港島東中心、香港青少年發展聯會德育發展中心。



爆炸品處理課人員量度懷疑炸彈的大小。（讀者提供）

陳天柱又指，在疏散過程中，警方和關愛隊協助，在每一棟大廈設立服務站，協助居民。也會安排旅遊巴和一些社區中心，供居民暫時安頓。

爆炸品處理課將於凌晨2時處理炸彈，其間必須保持封閉，會有封路措施，包括近華蘭路及濱海街一帶、電車路，已聯絡公共設施相關人員處理有關安排。警方會以最短時間和最安全的方法將炸彈拆除。希望在不影響居民安全的情況下，盡快完成處理，希望大家保持冷靜，警方已經過非常周詳的考慮，顧及到每一個安全細節，盡量減少影響，希望居民按警方、關愛隊及民政人員指示撤離，毋須恐慌。

東區民政事務專員黎旨軒則表示，處方會全力支援警方的疏散工作。東區已經派出全區35隊的關愛隊去支援，包括在有關住宅大廈設立服務站及在社區中心提供支援。東區全體區議員甚至隔鄰的灣仔區關愛隊候命，亦隨時準備加強支援。民政事務處已經透過網絡，通知受影響大廈的管理公司，讓他們可以及時通知居民。民政事務處安排的社區中心和會堂今晚8時起，開放給有需要的居民使用。如果居民想休息，可以前往附近的鰂魚涌社區會堂。區內另外有五個社區會堂，以及港島其他區域和觀塘區的社區會堂，也已經準備好讓有需要的居民留宿過夜。民政事務處也預備了旅遊巴，接送有需要的居民前往這些社區會堂。居民可以向大廈地下的關愛隊尋求協助，並聽從安排。政府已經聯絡酒店業和啟德青年驛站，他們也樂意提供協助。

消防處署理分區指揮官(港島東)盧瑞生表示，會協助疏散居民，派出2輛消防車、2輛救護車及1流動傷者治療車戒備。另，消防現時已鋪設一條消防喉及一隊煙帽隊戒備，亦已調派一部滅火機械人、一輛流動指揮車作部門協調，以及一隊事故安全隊戒備，全力協助爆炸品處理課人員處理炸彈。

爆炸品處理課專家高級炸彈處理主任李展超指，今次發現的是二次大戰時遺留下的美軍標準空投炸彈，重約1000磅，內500磅高性能TNT炸藥，外殼完整無缺，即空投下沒經引爆，有前置及尾置引信，仍有高性能，EOD有7次處理同類炸彈經驗，與2018年沙中線工程發現的炸彈型號一樣，威力與二戰時期設計出來對人員作大殺傷力幾乎一樣。他們不會即場引爆，會以火進行銷毀炸藥。至於一旦爆炸的威力，李形容會有衝擊波，以及燒紅的金屬碎片彈出，會引起火警。

警方希望凌晨2點前完成疏散，確認受影響18座大廈完全無居民後，希望在12小時內完成處理程序，當然愈快愈好，與時間競賽，希望在周六日間可回復社區常態，包括交通恢復、讓居民返回住所。

現場所見，該個約1.5米長、0.5直徑、重1000磅的懷疑戰時炸彈呈圓桶狀，埋在地盤的泥中，警方爆炸品處理課人員近距離檢視，消防及救護員在場戒備。與此同時，警方疏散地盤、附近店舖人員及居民，午飯時間後亦疏散太古坊二座的人離開。

民建聯立法會議員梁熙較早前在現場接受訪問，引述警方炸彈專家指需要通宵拆彈，關愛隊等義工傍晚起洗樓安排住戶離開，其後由警方再一次檢查確認後，才會開始拆彈工作，住戶最快要明日才可以回家。傍晚陸續有十多輛旅遊巴協助接送受影響居民前往社區會堂暫避。

翻查資料，過往沙中線及跑馬地亦曾發現大小相若的戰時炸彈，要完全安全地處理炸彈，分別耗時20及12小時。

鰂魚涌濱海街地盤發現懷疑戰時炸彈。（讀者提供）

超過300人需要緊急疏散。

爆炸品處理課人員在場檢視懷疑戰時炸彈。（黃偉民攝）

爆炸品處理課到場處理。（黃偉民攝）

資料顯示，濱海街16至94號地盤為舊樓重建項目，已獲屋宇署批准興建住宅。