鰂魚涌戰時炸彈｜2018年沙中線地盤花20小時拆彈　大小與今次相若

鰂魚涌濱海街16至22號一個地盤，今午（19日）發現一個約1.4米長懷疑戰時炸彈，附近大批居民須緊急疏散。港島社區聯動於facebook專頁表示，預計將疏散1500戶，安置於6個社區會堂。現場消息指，需要確保所有住戶已全部撤離單位才可以開始拆彈，預料需要通宵處理。



過往香港不時發現戰時炸彈，近年較觸目的是2018年灣仔沙中線地盤、2020年跑馬地錫克廟重建地盤的戰時炸彈，兩次的炸彈大小分別長約1.45米及1.5米，均為1,000磅，大小與今次的炸彈相若，上兩次分別花20小時及12小時「拆彈」。



今日（9月19日），鰂魚涌濱海街地盤發現懷疑戰時炸彈。（讀者提供）

▼ 2018年5月10日沙中線灣仔地盤炸彈 ▼



2018年5月10日，港鐵沙中線灣仔會議道地盤，在半年內第三次發現炸彈。該次的炸彈為美軍1,000磅空投炮彈「ANM65」，長約145厘米，闊約45厘米，被發現時呈打直及「頭下尾上」狀態，三分之二彈身埋在泥內。

爆炸品處理課（EOD）出動約30至40人，需慢慢將炸彈外圍泥土掘開，讓炸彈處於外露情況下，方能進行拆彈工作。為安全起見，警方疏散約1,250名市民，包括附近酒店等。最終EOD人員花了20小時將炸藥銷毀，炸彈外殼帶回爆炸品處理課基地處理。

【沙中線炸彈】灣仔炸彈半年三現 十張相片重温拆彈20小時

【沙中線炸彈】拆彈20小時 疏散1250人 炸彈埋硬土挖掘難度高

+ 2

▼ 2020年2月29日跑馬地錫克廟重建地盤炸彈 ▼



而2020年2月29日，跑馬地錫克廟重建地盤的戰時炸彈，警方花約12小時銷毀。該炸彈屬於二戰時期的美式空投炸彈，重約1,000磅，長度約1.5米。由於炸彈狀態不穩及，附近約300人要疏散，包括酒店、醫療中心，另外亦包括錫克廟教徒，據悉他們當時帶走廟內重要的聖物，包括聖書「Guru granth sahib ji」等。爆炸品處理課人員在現場架設鋼板，再以沙包包圍炸彈，以減緩引爆炸彈時對周邊環境的影響。

+ 1

▼ 今日（2025年9月19日）鰂魚涌濱海街地盤炸彈 ▼



現場所見，該個約1.4米長、0.5直徑的懷疑戰時炸彈呈圓桶狀，埋在地盤的泥中。警方爆炸品處理課人員近距離檢視，消防及救護員在場戒備。與此同時，警方疏散地盤、附近店舖人員及居民，午飯時間後亦疏散太古坊二座的人離開。

港島社區聯動於facebook專頁表示，東區民政事務專員、東區區議員及關愛隊第一時間到場了解後，拆彈專家表示疏散範圍要進一步擴大，預計將疏散1500戶。區議員及關愛隊配合疏散，安置於6個社區會堂。17個關愛隊準備出動配合工作。為確保安全，必須組織疏散受影響範圍的人群及居民，完成疏散後才能處理炸彈。

+ 3

資料顯示，濱海街16至94號地盤為舊樓重建項目，已獲屋宇署批准興建住宅。

爆炸品處理課人員量度懷疑炸彈的大小。（讀者提供）

超過300人需要緊急疏散。