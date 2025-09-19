海關機場拘兩男女　揭藏$41.3萬私煙及另類吸煙產品　各判囚8個月

海關人員今年6月9日，在香港國際機場截查一對抵港男女旅客，並在他們的個人行李內，共檢獲約41,100支未完稅香煙及約8.1萬支另類吸煙產品，市值共約41.3萬元，應課稅值共約13.6萬元。該兩名抵港旅客隨即被捕，今日（9月19日）在西九龍裁判法院判囚及罰款。



其中26歲男旅客，因違反《應課稅品條例》，今日（9月19日）被判處監禁6個月和罰款1,500元，以及就違反《進出口條例》被判處監禁8個月；25歲女旅客則因違反《應課稅品條例》，被判處監禁6個月和罰款500元，以及就違反《進出口條例》被判處監禁8個月。兩人的全部控罪刑期同期執行。



兩名旅客攜未完稅香煙及約另類吸煙產品被海關拘捕，市值共約41.3萬元。（海關提供）

海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法。而根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，兩者均最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。