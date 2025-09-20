將軍澳腦退化八旬翁黃雨下跌倒　警員陪送院助聯絡家人團聚

將軍澳一名患腦退化症的八旬翁，今早（20日）獨自外出後，在天雨下意外跌倒，幸獲巡經現場的警員及時發現和協助送院，平安與家人團聚。



東九龍衝鋒隊人員今日下午巡經將軍澳新都城附近，見到一名85歲老翁獨自於欣景路徘徊，更突然跌倒。當時黃色暴雨警告仍然生效，天氣惡劣，人員隨即上前了解，查問期間發現老翁精神恍惚，言語不清，身上未有攜帶手提電話和身份證明文件，且僅能模糊指出居住地點。

為安全起見，警員將老翁帶上警車及進一步調查，終得悉他位於附近的住址，並聯絡到其妻子。人員向老翁妻子了解，得知老翁於10年前已有腦退化，他於今早11時外出後一直未歸，妻子直至接獲警員通知才知道丈夫下落。考慮到老翁行動不便及人身安全，衝鋒隊人員與救護員護送他到將軍澳醫院檢查，證實並無大礙。

有鑑於老翁的身體狀況，衝鋒隊人員向他及家人簡介東九龍總區的關匯計劃（Project i-CARE），轉介合適社區支援服務。有關計劃由東九龍總區及社區內不同機構合作，涵蓋不同服務範圍，例如：長者及青少年支援、聽障人士支援、即時方言翻譯等。就是次事件，該計劃會向老翁提供有關服務，包括東九龍總區失蹤人口組向他派發定位追蹤器，倘若再次走失，亦可以憑着定位訊號迅速找回他；社會福利機構亦會聯絡老翁提供長者支援，關顧其福祉。