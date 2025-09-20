鰂魚涌戰時炸彈．直擊拆彈︱點燃炸藥火勢猛烈　帳篷沙包燒成灰燼

鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、重1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，大規模疏散現場附近18座大廈，涉及1900戶、約6000人。警方及消防今午（20日）交代拆彈工作，指在完成疏散後，凌晨2時開始先後進行切割炸彈外殼及以火燒毁炸藥，耗時9小時完成，即今日上午11時48分成功拆彈。



從警方爆炸品處理課拍攝的航拍片段可見，人員堆砌大量沙包和水沙包（水桶）重重包圍炸藥，並在炸彈上方設置帳篷。炸藥經點燃後火勢非常猛烈，在影片末端，熊熊烈火最終燒毀帳篷的帆布及支架，更將附近沙包燒成灰燼，濃濃黑煙席捲半空。



人員堆砌大量沙包和水包重重包圍炸藥，並在炸彈上方設置帳篷，炸藥經點燃後火勢非常猛烈。（警方提供影片）

爆炸品處理課高級炸彈處理主任高級警司李展超在記招上提到，炸彈為重1,000磅美軍空投戰時炸彈，內有500磅TNT炸藥。人員於早上11時48分成功將炸藥完全燒毀，李形容炸彈烈性炸藥威力猛烈，指期間炸藥未有造成爆炸，僅為燃燒。

李又提到，炸藥威力仍然有效，威力跟二戰投下時近乎完成相同，若因意外或處理不當而誤爆，後果不堪設想。

而爆炸品處理課炸彈處理主任警司張立得指，人員處理炸彈的過期中，有機會令炸彈意外爆炸，由於內有500磅高爆炸藥，若處理不當將對周邊建築物造成嚴重破壞，甚至威脅居民人身安全。因此人員需要花費較長時間做前期保護工作，包括堆疊沙包及製作水沙包。

張立得續指，今次切割炸彈的時間比預期中長，因切割密度及方法更為精準，以減低在燃燒過程中炸彈意外爆炸的機率。他續張感謝當區同事取得所需的工具，並配合水力磨沙切割機器，讓整個拆彈行動得以順利完成。

熊熊烈火燒毀帳篷的帆布及支架，更將附近沙包燒成灰燼。（警方提供影片）

濃濃黑煙席捲半空。（警方提供影片）

警方在今日記者上表示，爆炸品處理課人員成功於今早11時48分拆彈，現場已經安全。警方正安排居民有秩序返回住所，所以封閉的道路已經重開。警方感謝市民配合行動，得以安全及順利地完成。

警方及消防會見傳媒交代最新情況。（黃偉民攝）

▼凌晨時份警方拆彈情況▼



警員以人鏈方式堆砌大量沙包及水沙包。（警方提供相片）

+ 3

▼20日早上11時48分，爆炸品處理課完成拆彈工作▼



爆炸品處理課專家成功完成拆彈工作。（林澤鋒攝）

▼20日上午，封閉的內街如死城▼



海光街仍間中有市民路過，但幾乎全街的商戶已經落閘，暫時營業。（林澤鋒攝）

海光街仍間中有市民路過，但幾乎全街的商戶已經落閘，暫時營業。（林澤鋒攝）

▼鰂魚涌9月19日中午發現戰時炸彈▼



爆炸品處理課人員量度懷疑炸彈的大小。（讀者提供）

鰂魚涌濱海街地盤發現戰時炸彈，為二戰期間美軍「ANM65」空投炸彈。（讀者提供）

爆炸品處理課人員在場檢視懷疑戰時炸彈。（黃偉民攝）

+ 3

▼9月19日晚上撤離情況▼

