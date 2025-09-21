海關破4宗航空販毒案　拘4女包括補習老師　檢$3000萬K仔可卡因等

海關今日（21日）於機場破獲四宗航空販毒案，檢獲25公斤懷疑可卡因、14公斤懷疑海洛英、13公斤懷疑氯胺酮（K仔）及6公斤懷疑大麻花，市值共約3000萬元，並拘捕4名女子，分別報稱是保安員、兼職補習老師和侍應；其中3人為外籍。



海關毒品調查科機場調查課調查主任何珏嵐交代案情指，首宗案件中，海關機場科人員根據風險管理原則，截查一名由加拿大多倫多飛抵本港的女旅客。關員清關時，發現其寄艙行李的X光影像密度有可疑。打開行李後，發現有17袋、共25件磚狀物品。經毒品快速測試，結果對可卡因呈陽性反應。該案一共檢獲25公斤懷疑可卡因，市值約1800萬港元。

第二宗案件中，關員截查一名由泰國曼谷飛抵本港的女旅客。清關期間，其寄艙行李的X光影像也有可疑。打開行李後，發現有20袋、共40件磚狀物品。經毒品測試，結果亦對海洛英呈陽性反應。該案一共檢獲14公斤懷疑海洛英，市值約700萬港元。

第三宗案件中，關員截查一名由比利時布魯塞爾飛抵本港的女旅客。在X光檢查期間，發現其寄艙行李有可疑。打開行李後，發現13袋食物包裝物品。經毒品快速測試，結果對氯胺酮呈陽性反應。該案一共檢獲13公斤懷疑氯胺酮，市值約400萬港元。

第四宗案件中，關員截查一名由泰國曼谷飛抵本港的女旅客。該旅客只有攜帶隨身行李，關員清關期間，發現X光影像也有可疑。打開行李後，發現21袋食物包裝物品，其中內藏約6公斤懷疑大麻花，市值約130萬港元。

關員隨即以販運危險藥物罪名拘捕該4名女子（19至42歲），她們分別報稱是保安員、兼職補習老師和侍應。該4宗案件隨後交由海關毒品調查科接手調查。案件仍在調查中。據悉，只有第二宗案件的被捕人為本地女子，其餘3宗均為外籍人士。

海關會繼續根據風險評估和情報分析，加強打擊販運毒品活動。同時，海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動。市民不應接受任何人的聘請或委託，運送任何受管制物品進出香港，切勿在未確定物品屬性的情況下貿然協助他人運送。

海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。