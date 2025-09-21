沙田賽馬腰斬｜惡劣天氣跑道狀況變差　最後兩場取消即睇退款安排

受熱帶氣旋「米娜」的殘餘雨帶影響，香港天氣持續不穩。香港賽馬會表示，今日（9月21日）沙田馬場賽事，鑑於惡劣天氣導致跑道的狀況變差，加上馬匹及騎師的安全一向是馬會的首要考慮，因此決定取消今日最後兩場（第9、第10場）賽事。



另外，緊接的超強颱風「樺加沙」來勢洶洶。馬會表示，考慮天文台最新預測後，決定取消原定於星期三（9月24日）在跑馬地馬場舉行的賽事。



▼ 今日沙田賽馬腰斬 馬會根據賽馬博彩規例 各項彩池退款及派彩安排如下 ▼



馬會根據賽馬博彩規例安排退款。（香港賽馬會提供）

▼ 退款安排如下 ▼



現金投注：顧客必須於有關賽馬日期後起計60天內，於賽馬日到馬場或在各場外投注處辦公時間內憑票獲得退款。

電話投注及數碼平台投注：所有經由電話投注及數碼平台投注的款項，將直接退回予有關投注戶口。

馬場各項預訂設施：顧客如以信用卡預訂馬場設施，有關款項將退回信用卡戶口；如以現金購票，可憑收據或門票於今日起計的14天內，於賽馬日到馬場或在場外投注處辦公時間內辦理退款。

查詢有關退款詳情，請致電馬會熱線1817。