上水鐵路站外塌樹壓傷4人　其中兩人傷勢較為嚴重

上水發生塌樹事故。周日（21日）晚上近11時，據報上水鐵路站近新運路出口位置，有一棵大樹塌下，壓住1男3女。



消防及救護員趕至現場拯救，據了解4名傷者均清醒。其中兩人傷勢較為嚴重，當中一名25歲女子被大樹壓至左腳骨折、另一名26歲男子腰及胸受傷，須由救護趴戴上頸箍，再由送往沙田威爾斯親王醫院；另外2名女傷者（25歲及60餘歲），則頭、手、腳及後背被樹打中，出現紅腫及擦傷等，傷勢較輕。他們先後由救護車送院治理。

上水站對開有大樹塌下，壓中數名途人。(圖片來源：FB/上水人大聯盟)

警方將案件列作「塌樹及有人意外受傷」跟進，並通知「樹木辦」到場調查。警方表示，於21日晚上10時56分接獲途人報案，指上水新運路一棵高約30米的樹，有長約8米的樹椏塌下，並壓傷途經上址的4名人士。救援人員接報到場，姓韋（26歲）男子腰及胸受傷，被送往威爾斯親王醫院；另外兩名女傷者（25至63歲），分別腰、手腳、背及頭受傷，被送往北區醫院治理。

消防隨後將大樹鋸斷，清理路面。就現場所見，涉事為一棵榕樹，樹幹直徑達4呎，相信為其中一椏樹冠連枝節，從高處折斷並墮下，剛好壓中數名途人；塌下的樹椏直徑也近1呎。當局正調查事件與連日大雨有否關連。

消防將塌下的樹冠及枝節鋸斷清理，可見跌下的橫枝直徑也近1呎粗。(陳永武攝)

樹冠及樹椏塌下，壓傷4人。(陳永武攝)

樹冠及樹椏塌下，壓傷4人。(陳永武攝)

樹椏斷裂位置。(陳永武攝)

樹椏斷裂位置。(陳永武攝)

消防將塌下的樹冠及枝節鋸斷清理，可見跌下的橫枝直徑也近1呎粗。(陳永武攝)

消防將塌下的樹冠及枝節鋸斷清理，可見跌下的橫枝直徑也近1呎粗。(陳永武攝)

消防將塌下的樹冠及枝節鋸斷清理，可見跌下的橫枝直徑也近1呎粗。(陳永武攝)

有傷者被壓住，其他人士在場協助。(網上片段截圖)