塔巴風球｜薄扶林道塌十多米大樹阻路　至晚上11時半全線解封

運輸署於9月8日晚上11時27分更新資訊：較早前因塌樹而封閉的薄扶林道(來回方向)近薄扶林花園的全線現已解封。

強烈熱帶風暴「塔巴」逐漸遠離香港，惟傍晚6時許三號強風信號生效期間，港島薄扶林道近薄扶林公園斜坡一棵高約12米、直徑約30至40厘米的大樹倒塌，壓住4條行車線。消防趕抵清理，亦有工人協助將鋸下的樹幹切件運走。至晚上9時許，先將壓住北行兩條行車線的的樹枝大致清走。



受塌樹影響，薄扶林道來回方向近薄扶林花園全線封閉，直至晚上近11時，往西環⽅向全線解封；往香港仔方向全線仍然封閉，交通繁忙，運輸署呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。受影響城巴第30X、33X、4、40、40M、7、90B、91、970、970X、973、A10號線須改道行駛。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。



薄扶林道近薄扶林花園斜坡一棵十多米高的大樹倒塌，壓住多條行車線，大批消防在場協助清理。（陳浩然攝）

+ 1

有網上片段顯示，有電單車駛經事發路段，鐵騎士看見巨樹壓路，不禁驚叫「好恐怖呀！」，又指幸好僅餘的馬路足夠其電單車能通過。片中見到前方另一輛專線小巴，半邊車身要駛上行人路，才可繞過事發位置繼續前行，但前面不遠處的行人路上，有消防員正在工作，險象環生。

薄扶林道近薄扶林花園斜坡一棵大樹倒塌，壓住來回方向多條行車線。（fb香港突發事故報料區2.0/Bosco Chu）