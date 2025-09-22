兩婦涉推單車經沙頭角走私動物來港　海關拉人檢6貓狗值$2萬

香港海關自2023年11月起，與深圳海關緝私局展開代號「寵營」聯合執法行動。今年9月中旬，香港海關開展第五階段行動，先後偵破兩宗涉嫌非法進口動物的案件，共檢獲6隻懷疑非法進口動物，估計市值共約2萬元。



涉案兩名分別56歲及61歲的婦人被捕。兩宗案件仍在調查中，檢獲的6隻動物已轉交漁農自然護理署作跟進行動。



海關共檢獲6隻懷疑非法進口貓狗，估計市值共約2萬元。圖為檢獲的狗。（海關提供）

首宗案件發生於上周一（15日），香港海關在沙頭角發現一名女子手推單車，從中英街內地一方經中英街檢查站進入香港。關員隨即採取行動，在放置於單車前籃的寵物籠內發現一隻貓，和在該名56歲女子袋內發現一隻狗。

第二宗案件發生於上周三（17日），關員根據情報分析，在沙頭角截查一名從中英街內地一方手推單車進入香港的61歲女子，在其放置於單車尾籃的尼龍袋內，發現4隻懷疑非法進口貓。

海關是專責打擊走私的政府部門，將繼續加強與其他執法部門的合作及情報交流，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關罪行。海關提醒市民，任何人未領有有效許可證而將動物輸入香港，即屬違法。根據《狂犬病規例》，任何人非法輸入動物、動物屍體或動物產品，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁1年。