男子涉借銀行戶口予他人洗黑錢$1360萬　罪成加刑判囚47個月

一名案發時40歲的本地男子懷疑將銀行戶口借予他人，該戶口於2022年曾清洗1360萬港元犯罪得益，警方以涉嫌「洗黑錢」拘捕該名男子。今日（22日）男子在區域法院被裁定一項「洗黑錢」罪名成立，被加刑判囚47個月。



今日（22日）男子在區域法院被裁定一項「洗黑錢」罪名成立，被加刑判囚47個月。(黃浩謙攝/資料圖片)

案情顯示，該名男子懷疑將其銀行戶口借予他人，該戶口於2022年10月10至26日期間處理約1360萬港元犯罪得益。深水埗警區重案組人員接手調查後，2023年10月11日以涉嫌「洗黑錢」拘捕該名男子。他今日在區域法院被裁定一項「洗黑錢」罪罪名成立，判囚38個月。案件中，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後，批准加重四分之一的刑罰，經考慮其他因素後，被告最後被判囚47個月。

警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租借戶口予其他人使用，無論是否知道有關戶口是否用作犯罪用途，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。