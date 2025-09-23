樺加沙｜柴灣家庭觀浪墮海營救困難　警消籲勿再追風否則採取行動

超強颱風「樺加沙」來勢洶洶，今午（23日）8號風球期間，一家4口在柴灣嘉業街防波堤觀浪，母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人，3人獲救送院，母子二人昏迷。消防和警方傍晚交代救援情況，指出昏迷母子送院經搶救後，正在深切治療部留醫。警方與消防均呼籲市民，不要再進行追風逐浪的行為，否則除危害自身安全外，亦會危害救援人員的安全；若再有市民不聽警方勸喻返回安全位置，警方會將他們移離及執法。



超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，其中一人被救起時已失去知覺，面部發黑。（Threads @amberleehk）

消防處副消防總長（機構策略）霍振明表示，人員接報有人墮海後5分鐘到場，發現附近已有船家救起女子和小童，男子則仍在海面待救。拯救行動遇上困難，雖然女子與小童已由船家救起，但由海面上岸有逾2米距離，為第一時間為事主急救，消防員落船為事主進行心肺後甦，並將小童移上岸急救。

惟海面情況不穩定，難以直接將女事主由船上安全移到岸上，故救援人員決定將男事主亦帶上船後，再雙雙到附近另一位置上岸急救。3名事主獲救後均送到東區醫院。

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。（楊凱力攝）

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。消防處表示，消防在圖中位置2將小童由船上，直接送到2米高的岸上；惟難以在該處將獲救女子安全地送回岸上，故將她連同由海面獲救的男子，一同用船帶到位置3再上岸。（梁偉權攝）

消防在記者會上亦播放事發現場大浪拍岸的影片，見到浪比人更高，猛力拍在旁邊建築物的玻璃上。霍振明指出，海面風高浪急，呼籲市民不要低估大自然力量，即使消防處可在短時間內進行拯救行動，但「大自然嘅力量實在好大」，呼籲市民不要再在極端天氣下追風逐浪，應留在安全地方。

霍振明表示，為應對超強颱風「樺加沙」的威脅，消防處已啟動緊急機制，所有人員已進入緊急戒備狀態。處方根據緊急消防令下的機制，除正在放病假、產假或侍產假人員外，已將其餘所有人員已召回崗位候命；消防處的處長指揮室、高級指揮室及緊急事故協調中心亦已啟動，與保安局緊急事故監察及支援中心聯繫，以有效調派消防資源。

警務處柴灣分區指揮官趙慧明則指，消防救起墮海者後，警員到場協調交通，以便將傷者盡快送院。她提醒市民，天氣愈來愈差、浪愈來愈大，呼籲大家為自身安全，留在安全地方，不要到前往危險位置追風逐浪。如再有市民不聽警方指示，不留在安全地方，警方會採取行動。

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中3人墮海。消防處副消防總長（機構策略）霍振明（左）與警務處柴灣分區指揮官趙慧明交代救援情況。（梁偉權攝）

事發在下午約3時25分，一家4口在仁孚港島汽車中心對開防波堤上觀浪，38歲母親與5歲兒子被大浪捲走，40歲父親跳海救人。3人由船家及趕至消防救起，被送往東區醫院搶救，惟母子二人昏迷；一同觀浪的9歲女兒則無恙。

事實上，今早三號強風信號生效期間，仁孚港島汽車中心對開對開已有大浪拍岸，有網民拍下當時情況，驚嘆：「嘩柴灣已經咁大浪，幾高個浪，冚緊埋嚟啦，壯觀！誇張！」

現場為柴灣嘉業街60號對開。

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。據了解，當時一家人在防波堤石堆上（紅圈示）觀浪。

天文台：市民應遠離岸邊

天文台早前表示，過去數小時，樺加沙繼續移近香港。按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度，於明日（9月24日）早上最接近珠江口一帶，本港風力將進一步增強。天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，其外圍雨帶已逐漸靠近珠江口一帶。預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞，風力迅速上升。明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地風力達颶風程度，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。