颱風樺加沙｜或提早封閉城門河等行人隧道 陳國基籲勿追風逐浪
撰文：陶嘉心
出版：更新：
【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】天文台今午（22日）發出一號戒備信號，會考慮在明日（22日）下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號。政務司司長陳國基下午巡視鯉魚門防風措後指，市民安全永遠是政府首要考慮，今日曾視察沙田一條靠近城門河的行人隧道中，發現該處地勢較低，如果暴雨來臨，估計一兩分鐘足夠淹沒該隧道，因此在8號風球懸掛的數小時內，政府會提早關閉類似隧道，不允進入。陳國基又呼籲市民不要外出追風逐浪，若不聽警員指示、危害救援人員安全，會嚴厲執法。
被問預計樺加沙災情，陳國基說很難評估，因天氣瞬息萬變，但天文台指情況類似曾經襲港的颱風「山竹」和「天鴿」，而政府經歷過上述颱風後，已經在防災方面作出很多改善工作，例如購入「龍吸水」設備。他又指，紀律部隊會派人協助，如有市民覺得在家不夠安全，可主動聯絡往庇護中心。
