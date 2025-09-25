樺加沙｜何文田交通燈被吹歪　綠van司機攀欄「撥亂反正」獲激讚

超強颱風樺加沙襲港，多處受到不同程度的破壞，雖然今日已大致復常，惟市面仍「危機四伏」，更有熱心市民自發「善後」。今日（25日）網上流傳一段影片，可見一輛專線小巴駛至何文田亞皆老街燈位等候時，發現一支指示勝利道左轉亞皆老街的交通燈疑被吹歪，立即下車跑去安全島，攀站上鐵欄， 將吹歪路燈「撥亂反正」，調較回合適角度後，再跑回車上，趕及在轉燈時駕車離開。



該小巴司機舉動獲網民激讚，因交通燈錯方向「可大可小」，或影響其他道路使用者判斷，釀成嚴重車禍。網民大讚司機小舉動救別人，「個社會總有好人」；亦有人讚揚司機「好身手」，整套動作流暢「一氣呵成」，更趕及轉燈前返回車上，「不愧喺時間管理大師」；亦有網民提醒一切要以安全為首。



何文田一支指示勝利道左轉亞皆老街的交通燈，疑在樺加沙襲港時被吹歪。（網上片段截圖）

司機「撥亂反正」後返回車上，趕及轉燈前駕車離開。（網上片段截圖）

根據機電署網頁顯示，若交通燈、行人天橋及行人隧道的照明設備等有故障或損壞，可致電故障報告中心 2333 3762，或致電消防處24小時熱線 2723 2233 。