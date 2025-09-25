樺加沙｜將軍澳海濱餐廳職員料損失至少$30萬　維修約兩周再營業

超強颱風樺加沙雖然已經遠離本港，但為本港帶來的破壞，仍有待修復。昨日（24日）十號風球懸掛期間，將軍澳海邊湧起大浪，澳南海岸一帶多間餐廳清晨時分遭越堤浪猛烈衝擊，餐廳的玻璃大門難抵巨浪爆裂，洪水迅即湧入餐廳內部，枱櫈隨水漂浮，裝飾被摧毀，現場一片狼藉。



今日（25日）其中一間受災餐廳的負責人及職員返回店內善後，正安排人員重新裝修，有職員坦言要維修約兩星期至一個月才能重新營業，又指颱風來襲前餐廳生意已不算太好，如今再遭受重創，心情好差。



澳南海岸多間餐廳均受到嚴重破壞，門外均圍起藍白帆布，正有待維修。（鄭嘉惠攝）

《香港01》今日上午再到將軍澳海濱一帶視察，發現澳南海岸多間餐廳均受到嚴重破壞，門外均圍起藍白帆布，餐廳的大門被毀，雜物散落一地，職員正忙於清理。

其中一間受災餐廳Bacaba的職員向記者透露，店舖的大門、傢俱、酒吧枱及燈飾均被大浪損毀，至少損失30萬元，而且餐廳要維修約兩星期至一個月才能重新營業，他指公司雖然有購買保險，但預料保險賠償亦不會太多，「睇吓政府有無嘢搞（幫助）」。職員續指，日前已經做好防風措施，並把門窗關好，奈何仍難抵海浪衝擊。

職員表示，維修期間或有可能先開一半店面繼續營業，但詳細情況仍有待商討。他坦言，在颱風來襲前餐廳生意已不算太好，如今再遭受重創，心情好差。

Bacaba餐廳的大門、傢俱、酒吧枱及燈飾均被大浪損毀，職員指至少損失30萬元。（鄭嘉惠攝）

將軍澳海濱滿目瘡痍 澳南海岸多間餐廳嚴重損毀