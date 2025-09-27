古洞地盤工人酷熱下疑中暑暈倒　同事報案送院惜不治

古洞有地盤工人疑中暑死亡。今早（27日）約10時17分，即天文台發出酷熱天氣警告約1小時後，警方接獲古洞河上鄉路一地盤的職員報案，指其同事懷疑中暑不適暈倒。



救援人員趕至，發現事主仍然昏迷，將其送往北區醫院搶救，惟事主終告不治。警方正調查事發經過及起因。



工人送到北區醫院，惜搶救後不治。（資料圖片/黃學潤攝）

天文台今早9時15分發出酷熱天氣警告。提醒市民要預防中暑，避免長時間在戶外活動。如果要在戶外活動或工作，最好戴寬邊帽，穿淺色、寬鬆的衣服，盡量留在蔭涼的地方。要充分喝水，但避免喝含咖啡因或酒精的飲品。如有不適，要盡快看醫生。

衞生署衞生防護中心亦提醒市民，應採取適當措施預防高溫引發的疾病，例如熱痙攣、熱衰竭和中暑。

在高溫環境下，大量出汗及散熱困難，均會導致身體不勝負荷，市民應適時補充水分，以防脫水；穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱；保持室內空氣流通，例如打開窗戶；避免進行劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動；戶外活動最好安排在早上或下午較後時間進行，同時應帶備充足水分；及避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶，以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度。

戶外或體力勞動者均較易中暑，應盡量安排在較涼快的時間工作。若必須在炎熱環境下工作，盡可能在工作地點加設遮蔭上蓋、提供通風及散熱設備。開始工作後，循序漸進調整工作步伐，並適時在蔭涼處休息，恢復體力。