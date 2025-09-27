有片｜男女火鍋放題又食又拎海鮮肥牛　職員勸交還嚇呆：成袋呀？

放題火鍋店吸引之處，是以特定價錢無限任食，客人可食到盡捧住肚子滿足離開，但價錢絕不包括任拎。《香港01》接獲讀者們轉發的一段影片，懷疑是荃灣一間放題火鍋店職員胸前的隨身攝錄機所拍攝，該職員向一對男女顧客稱，有閉路電視拍得兩人將食物放入袋中，著交還食物，「食物衛生啦始終都，食到全部可以喺度食」，男子聞言從一環保袋中，取出一袋載有海產的透明膠袋，然後否認環保袋內其他食物屬店方所有。



最終，男子在職員再三勸喻下，再徒手抓出一大把肥牛，後來乾脆整袋環保袋交予職員，職員吃驚稱：「成袋呀？」其後經職員檢查後，證實整袋環保袋內均裝滿海鮮肥牛，有鮮蝦仍然生猛郁動。



職員向一對男女顧客稱，有閉路電視拍得兩人將食物放入袋中，著交還食物，男子聞言從一保袋中取出一袋載海產的透明膠袋。（讀者提供網上轉發影片）

據悉，事件於今日（27日）中午，懷疑在荃灣廣場一間火鍋店內發生，店方事後並無報警。

讀者轉發予《香港01》的影片，亦有在社交平台上瘋傳。影片所見，男職員手持托盤，走近一張二人檯，客氣地向男女顧客表示：「CCTV打電話落嚟，見到係咪唔覺意攞咗啲嘢食落個袋？」起初兩人未有承認，職員再禮貌勸喻：「麻煩攞返出嚟，因為睇住我做緊嘢，攞返出嚟就簡單啲，因為食物衛生啦始終都，食到全部可以係度食」。男子其後目無表情地從身旁一個黑色環保袋中，取出一個膠袋，袋內裝載了海產，職員頗為震驚稱：「咁大袋」。

男子在職員再三勸喻下，再取出肥牛。（讀者提供／轉發影片）

但職員察覺到男女還藏起了其他食材，催促道：「嗰啲攞返出嚟」，男子聞言否認，稱其他食物不是店方所有。職員堅持，「嗰啲牛肉應該係我公司，唔好意思，攞埋出嚟，仲有啲蝦呀盛，不如成盒攞出嚟好嗎？始終都要保障返顧客，食幾多唔緊要，我哋大把時間，但就唔可以攞走，因為張貼晒出嚟，麻煩晒。」

男子其後先徒手從袋中抓出一大把肥牛，放在檯上。他似乎有點緊張，忘記手才剛碰過牛肉，便用雙手抹臉及掃過頭髮。在職員再三要求下，兩男女輕聲交談後，男子最終交出一整個環保袋，職員見狀大為震驚，「成袋呀？」過程中男女並無吵鬧，亦沒有激烈反應，也不曾道歉。

職員隨後以托盤將食材全部取走，放在一輛推車上檢查，驚揭整袋均是食材，遂匯報並記錄事件，「啱啱向A49，見到個客盜取比較多嘅食材拎走」。鏡頭所見，盜取的食材以一個大膠盒裝載，包括蝦、生蠔、鮑魚、蟹、魚片、肥牛，部分鮮蝦仍然生猛郁動。

影片引起網民熱烈討論，對於男女的行為，一面倒地批評「咁貪心抵影啦」、「愈來愈多無恥之徒」、「真係要搵窿捐」、「肉酸，失禮」；但亦有網民認為，不應讓影片流出，「個客係唔啱，但都不用影埋個樣出來比人公審。你可以報警，但張（將）人放上網有d（啲）過。」、「唔合作都唔可以擺上網，佢犯法，你可以報警，但唔可以拍人片」。另有網民讚許職員表現，「嗰位員工嘅處理手法同語氣都幾專業」、「職員講嘢十分大方得體」。