古洞地盤工人中暑送院不治　家屬黯然認屍

古洞河上鄉路一名64歲姓葉的地盤男工人，上周六（27日）於酷熱天氣警告下工作，懷疑中暑不適暈倒，同事報警求助，惜事主送院搶救不治。今日（29日）上午死者遺孀及胞弟由建造業總工會陪同下到富山公眾殮房認領遺體，家屬神情黯然。



死者胞弟接受透露，死者所屬公司已接觸家屬，建造業總工會亦提供協助，處理恩恤金事宜及解決燃眉之急。



死者胞弟（左二）接受訪問指，已與有關公司接觸，建造業總工會亦會協助，處理恩恤金事宜及解決燃眉之急。（黃學潤攝）

事發於上周六（27日）約10時17分，即天文台發出酷熱天氣警告約1小時後，警方接獲古洞河上鄉路一地盤的職員報案，指其同事懷疑中暑不適暈倒。救援人員趕至，發現事主仍然昏迷，將其送往北區醫院搶救，惟事主終告不治。據了解，64歲姓葉男事主原本正在室外等候貨車落貨，其間突然暈倒。警方正調查事件起因。

房屋署當日回覆指，事發在古洞北第26區土木工程拓展署地盤內，涉事位置由房屋署借用部份土地作為前期的土地勘探工程，事主由冷氣貨櫃休息室走到外面等候鑽探機落地時突然暈倒；事發後承建商已即時暫停有關工程，房屋署總土力工程師亦到醫院了解及慰問家屬。事故原因仍在調查當中，房屋署會全力配合警方的調查。

一名男工人在古洞河上鄉路一地盤疑中暑暈倒後不治，其親友到地盤了解及拜祭。

據了解，64歲姓葉男事主已在公司任職多年。事主弟弟透露，事主他與妻子育有一名已完成學業的兒子，惟妻子與兒子均無業，靠事主賺取收入；他本身沒有病痛，家屬在事發後到醫院了解時，亦不覺他身上有傷痕。

死者遺孀葉太亦指丈夫並無長期病，近日未曾表示身體不適，對他驟然捽逝感到不解。她亦透露丈夫以往曾任小販賣生果，惟後來店舖加租便決定辭工，轉行做清潔。由2016年入行至今已近10年，葉太指丈夫每日朝八晚六工作，休息及開工時間都正常。她續指，丈夫為家中經濟支柱，意外後妻兒頓失所依。被問及今後打算，她黯然道：「搞掂晒啲（身後事）先再諗。」她亦表示，暫時無經濟上困難，而賠償事宜則有待驗屍後商榷。