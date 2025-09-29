海關機場連破兩販毒案　拘3名曼谷抵港男女　行李檢$380萬大麻花

海關昨日及今日（28及29日）在機場偵破兩宗入境旅客販毒案，檢獲共約17.5公斤懷疑大麻花，估計市值約380萬元，並拘捕3人。



首宗案件，一名33歲男旅客昨日（28日）從泰國曼谷飛抵香港，手提行李中發現共重6.5公斤懷疑大麻花，估計市值約140萬元。（海關提供）

首宗案件中，一名33歲男旅客昨日從泰國曼谷飛抵香港，關員在其手提行李中，發現共重6.5公斤懷疑大麻花，估計市值約140萬元。

第二宗案件則有一名44歲女旅客及一名25歲男旅客，今日從泰國曼谷飛抵香港，關員在其手提行李中搜獲共重11公斤懷疑大麻花，估計市值約240萬元。

3名涉案男女均被捕。首宗案件經調查後，該名33歲男子已被控一項販運危險藥物罪，案件明日（30日）在西九龍裁判法院提堂；第二宗案件仍在調查中。

第二宗案件，一名44歲女旅客及一名25歲男旅客，今日（29日）從泰國曼谷飛抵香港，手提行李中搜獲共重11公斤懷疑大麻花，估計市值約240萬元。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，這確保有效打擊跨境販毒活動。 根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。