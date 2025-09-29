法國抵港「陶瓷禮品」暗藏$80萬瀕危犀牛角 海關追查拘控39歲男
撰文：凌逸德
更新：
海關上周六（27日）在機場透過風險評估，檢查一件從法國抵港、報稱為「陶瓷禮品」的空運郵包。經檢查後，檢獲約兩公斤懷疑受管制犀牛角，估計市值約80萬元。該批懷疑受管制屬瀕危物種的犀牛角，與陶瓷製品混雜擺放於紙箱內。
海關跟進調查後，拘捕一名39歲涉案男子，他將被落案控以「非法進口附錄I瀕危物種」罪，明日（30日）在九龍城裁判法院提堂。
根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。
市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。
