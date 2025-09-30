香園圍旅遊巴削頂．車cam曝光｜斜路撞橋底再溜後　車身狂搖爆窗

一輛旅遊巴今午（30日）在香園圍口岸誤入私家車支路，猛撼橋墩被削頂，造成15人受傷，其中14人是往菲律賓旅遊後回程的內地乘客。事後旅遊巴57歲姓李男司機涉嫌「危險駕駛」被捕。



意外一刻車cam片段曝光，可見旅遊巴誤入支路橋面上斜後不久，隨即撞向上方橋底，車身劇烈搖晃、多塊車窗碎裂跌下。旅遊巴繼而緩慢溜後大半個車位，可見前面車頂部分已明顯被削去。



事發於今日（30日）中午12時11分，旅遊巴沿蓮麻坑路行駛，駛至香園圍口岸私家車停車場入口上斜橋面時，因車身過高，車頭直撼上方天橋底部。旅遊巴當時載有45人，13女2男在事故中受傷，分別送往沙田威爾斯親王醫院、北區醫院及大埔那打素醫院，當中12女2男（38至85歲）為旅遊巴乘客，均為內地人。

旅遊巴57歲姓李男司機幸無受傷，其酒精測試結果為零度，事後涉嫌「危險駕駛」被捕，他已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。據了解，李男入職約一個月，今次是首次前往香園圍口岸，有人報稱因為不熟路而造成今次意外。

香園圍口岸旅遊巴誤入私家車支路，被橋底削頂，釀成15人受傷。旅遊巴司機涉嫌危險駕駛被捕。（馬耀文攝）

據了解，旅遊巴上載有兩個旅行團，其中一團來自廣州各地，於上周四（25日）從廣州出發，前往菲律賓旅遊6日，今日為最後一日，原定到蓮塘口岸後便解散，惟回程返港時遇上事故。意外後，部分團友需送院檢查，傷勢較輕者則先行返廣州。另一個來自貴州的旅行團，也是經香港坐遊輪到菲律賓旅遊，回程時出意外。

旅遊巴車頭嚴重損毀，車頂遭削走及凹陷，擋風玻璃碎裂。（羅敏妍攝）

香園圍口岸一輛旅遊巴誤入私家車支路，因車身過高，車頭直撼上方天橋底部。（工友/馬路的事討論區）

乘客黃先生憶述，旅遊巴突然「嘭咗一下」撞到橋底，隨即溜後數米才停下。他目擊一名坐在車頭的女乘客，更因撞擊而彈起再跌下，疑暈倒傷勢嚴重。他又說，巴士撞擊橋底後玻璃碎裂，車廂內雖有乘客受傷，但無人混亂或尖叫，各人保持冷靜，旁邊親友則勸他不要隨便移動。

他質疑司機疏忽，批評對方未有留意高度限制，「作為司機有咩可能睇唔到個牌，點解唔睇下高度過唔過到呢？」，形容這樣直撼橋底「真係死得人多呀！」

黃先生（右）憶述事發經過表示，旅遊巴突然「嘭咗一下」撞到橋底，隨即向後溜後數米才停下。（羅敏妍攝）

連同今次意外，事發路段一年內已發生3次同類車頂撼橋底事故。今年4月23日，一輛密斗貨車沿斜路駛上香園圍私家車停車場時，疑貨斗過高，直撼上方天橋的底部；去年10月20日，一架旅遊巴駛至上址時同樣因車身過高直撼天橋底，事件中涉事男司機受傷送院治理。

運輸署回覆《香港01》查詢表示，由於香園圍公路（往香園圍管制站方向）有關路段，只通往私家車上落客區和私家車及電單車停車場，因此只供私家車和電單車使用，該路段的入口（即近貨場入口的位置）已設有相關指示標誌。另外，在行人天橋前約60米和240米亦設有兩組車輛高度限制的交通標誌，提醒駕駛人士前方道路禁止高度超過2.4米的車輛駛入，天橋上亦設有2.4米高度限制的交通標誌。

運輸署強調，一直非常重視道路安全。因應今年4月有貨櫃車在行人天橋橋底的交通事故，運輸署已在今年7月連同相關部門在通往香園圍管制站閣樓層的路面加上「祇准私家車及電單車」道路標記，進一步提醒駕駛人士該路段只供私家車及電單車使用。

警方正調查今日在該處發生的交通意外。運輸署稱會與警方密切留意相關位置的交通情況，確保交通運作暢順，包括內地國慶黃金周等車流較多的日子，並繼續與相關部門研究增設額外交通提示的需要及可行性。

香園圍口岸一輛旅遊巴誤入私家車支路，因車身過高，車頭直撼上方天橋底部，造成多人受傷。（Ho Kwokming）

香園圍口岸旅遊巴削頂，車上有來自貴州的旅行團，也是經香港坐遊輪到菲律賓旅遊，回程時出意外。（羅敏妍攝）

今年4月23日，貨車上斜時撞行人天橋橋底。（Facebook Bosco Chu圖片）

