紅磡善匯8歲女涉推BB落地　街坊：常見女童獨自玩耍

社交平台昨日（30日）瘋傳一段影片，拍攝到紅磡過渡性房屋「善匯」一名8歲印度籍女童，將一名11個月大女嬰從長椅上推落地，令女嬰不斷嚎哭，另有一名2歲男童坐在嬰兒車上旁觀，事件引起大眾關注。警方經調查後昨日拘捕女童的37歲印度籍母親，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。



今早記者到善匯向街坊了解事件，一名女街坊指，事件發生在前日（29日），住戶聯絡群組有完整的片段。女街坊指，8歲女童與遇襲女嬰一家住在同一層樓，彼此相識，但不知為何女童會傷害女嬰，並指平時女童課餘時間獨自落樓下「都多自己一個玩」，甚少見到有父母陪同。對於今次事件，女街坊坦言會「自己睇實小朋友。」

事發現場為紅磡善匯對開。（馬耀文攝）

警方表示，昨日（30日）接獲紅磡紅樂道9號善匯過渡性房屋職員報案，指發現一名11個月大女嬰及一名2歲男童懷疑曾被一名8歲印度籍女童不恰當對待。人員接報到場，同日在上址以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕一名37歲印度籍女子，她已獲准保釋候查，而被捕人為8歲女童的母親。案件交由九龍城警區刑事調查隊第三隊繼續跟進。該名女嬰頭及腳受傷，清醒並由其母親自行帶往屯門醫院求醫治理，另一名男童則沒有受傷。

消息指，8歲女童在兩名幼童的監護人不知情下，將兩幼童帶到上址玩耍，期間女童將女嬰從長椅推跌到地上，令女嬰受傷。有善匯街坊聽到嬰兒哭聲，遂用手機將片段拍下，並上載至社交媒體。善匯的物管職員報案，交由警方處理。

8歲女童涉推11個月大女嬰落地

非華裔女童的身旁，分別有一名坐於長椅上的嬰兒、以及一名坐在嬰兒車上的幼童。（網上影片截圖）

片段引起網民熱議，一面倒認為必須報警，「BB應該受傷了！」、「有冇搞錯，同虐兒有咩分別？」、「BB媽媽已經係疏忽照顧！」、「媽媽居然唔追究？」、「就算幾信任都好，作為父母應該睇實自己小朋友！」亦有人認為拍片者應立即制止，「既然拍到片？點解唔大聲喝止先？睇到我心都離一離！」

相關帖文及影片在網上多個社交平台網傳。（網上截圖）

+ 4