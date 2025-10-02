港鐵荃灣車廠起火　300職員疏散

今日（2日）上午9時46分，警方接獲職員報案，指荃灣西樓角路101-137號港鐵荃灣車廠起火，人員需要緊急疏散。現場所見，大批職員疏散到室外安全位置，上午10時15分左右，陸續返回室內。消防到場將火救熄，初步相信無人受傷，懷疑是一房間內擺放鋰電池的櫃過熱起火，傳出陣陣燶味。



港鐵回覆查詢時表示，今日早上約9時30分，港鐵荃灣車廠內一件設備用的鋰電池，在充電期間冒煙，職員立即用滅火筒撲救，消防員其後亦到場協助將火救熄。車廠按既定程序進行疏散，約300名職員疏散到安全地方，事件中無人受傷，亦不影響列車服務。



大批車廠職員須要疏散。（翁鈺輝攝）

警方今日（2日）上午9時46分接報，指港鐵荃灣車廠懷疑發生火警。人員接報到場，消防將火救熄。經初步調查，相信上址懷疑有電池過熱引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。事件中沒有人受傷。