假冒Now及HOY TV等傳短訊訂Netflix　警接35宗查詢　老婦失$420萬

近日湧現大量假冒多間機構代訂Netflix的釣魚短訊，其中包括Now TV及HOY TV。警方反詐騙協調中心已收到超過35宗查詢，受害者囊括碩士生至八旬長者，損失介乎1.7萬元至420萬元不等。



其中一名82歲女事主收到不明短訊，指登記了Netflix家庭計劃，但仍未繳款。事主情急下致電短訊附上的電話號碼，假客服指她仍未繳款，事主強調沒有訂閱任何計劃、並要求取消，詎料卻正中圈套，騙徒隨即着她轉保證金去指定銀行戶口。事主分14次、轉賬合共超過420萬元；直至覺得有詐時，已為時已晚。



近日湧現大量假冒多間機構代訂Netflix的釣魚短訊，其中包括Now TV及HOY TV。警方接獲35宗查詢，一名八旬老婦失420萬元。（香港警察 facebook）

早前已有不少網民於社交平台發文，指有騙徒假冒不同公司的名義發出SMS短訊稱，「您已成功續訂『Netflix』家庭版會員服務，月費HK$2179.00，非您人操作，請您聯繫客服取消」，並附有一個3字頭的本地電話號碼。網上圖片可見，被盜用身份的機構或公司，包括HOY TV、ViuTV、HK charge、myTV、IPTV等等，全部的帳號均未見「#」號為首的認證。

其後有線寬頻HOY TV於9月29發出聲明，指有人偽冒該台發出客戶短訊，並強調訊息並非由該台發出，公眾人士切勿回覆上述訊息。如公眾人士曾經回覆上述訊息，請立即通知或尋求香港警方協助。如果公眾人士對任何有關該台發出的訊息有懷疑，可直接聯絡集團的客戶服務熱線1832-832查詢。

警方呼籲，遇到懷疑釣魚短訊時，切勿點擊可疑短訊內的連結或回撥電話：不應該單憑騙徒提供的電話號碼便相信他們的身份，應向相關機構查證；即使發送訊息的陌生人能講出你的個人資料，亦不代表他們是真正的職員，因為騙徒可以通過非法手段，取得市民嘅個人資料；如有懷疑，請致電防騙易熱線18222。